“Видно, что Валерию с вами очень интересно и весело”. Джанабаева показала, как они с Меладзе делят домашние обязанности

“Девочки, профессионально обучаю игре “камень, ножницы, бумага”, – подписала ролик артистка.

На видео супруги показали, как с помощью этой игры определяют, кому из них выполнять ту или иную работу по дому. Так, Джанабаевой пришлось сверлить дрелью стену, чинить автомобиль и стричь газон, а ее мужу – мыть посуду и готовить обед.

Съемки ролика проходили в доме артистов – в кадр попали интерьер их кухни, одной из комнат, а также площадка перед домом.

“Видно, что Валерию с вами очень интересно и весело”, – оценили видео фолловеры.

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Публикация от Альбина Джанабаева (@albinadzhanabaeva)

Этот же ролик у себя на странице опубликовал и Меладзе.

“В семейной жизни главное что? Правильно! Научиться играть в “камень, ножницы, бумага”, – написал он.

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Публикация от Valery Meladze (@meladzevalerian)

Контекст:

Джанабаева и Меладзе поженились в 2014 году. Пара воспитывает двух сыновей – Константина (2004) и Луку (2014). В апреле 2021 года у них родилась дочь Агата.

От первого брака у Меладзе есть три дочери: Инга (1991), Софья (1999) и Арина (2002). С их матерью Ириной Меладзе артист развелся в январе 2014 года.

После рождения дочери супруги начали снимать шуточные ролики, в которых показывают жизнь родителей маленького ребенка.

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