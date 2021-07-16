 

Число жертв наводнения в Германии выросло до 93 человек

16.07.2021, 11:58, Новости дня
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От сильных осадков пострадали земли Рейнланд-Пфальц (известно о 50 погибших) и Северный Рейн – Вестфалия (не менее 43 жертв).

Сейчас в этих регионах продолжаются спасательные работы. В полиции считают, что количество жертв непогоды может увеличиться.

Помимо этого, не удается установить местоположение 1300 человек. При этом местные власти уточнили, что из-за проблем с мобильной связью связаться с людьми сейчас невозможно.

Пропавшими без вести в правоохранительных органах считают около 100 человек.

Контекст:

Мощные ливни в Германии вызвал циклон “Бернд”, сообщила “Немецкая волна”. Из-за стихии около 200 тыс. человек остались без электричества. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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