Кент посетил район проведения ООС и заверил о поддержке США Украины

Во время визита на Донбасс Кент подчеркнул, что США продолжит поддерживать Украину “в стремлениях защитить свою территориальную целостность и независимость”, в частности – “предоставляя необходимую материально-техническую помощь”.

Дипломат рассказал, что в Вашингтоне “постоянно и внимательно” наблюдают за ситуацией на Донбассе и остаются надежным партнером Украины.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/posts/1159552104537404

Как написало посольство США в Twitter, Кент обсудил с представителями ООС “противодействие агрессии РФ”, а также вопрос, что Соединенные Штаты могут сделать в поддержку территориальной целостности Украины.

“США призывают РФ выполнить Минские обязательства, вывести свои силы, освободить всех несправедливо удерживаемых граждан”, – говорится в сообщении.

Тимчасовий повірений * Кент обговорив з @forces_joint і ОТУ “Схід” протидію * агресії, а також, що * можуть зробити на підтримку територіальної цілісності * . США закликають * виконати Мінські зобов’язання, вивести свої сили, звільнити всіх несправедливо утримуваних громадян. pic.twitter.com/dQhVHppwfQ

— U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) July 15, 2021

Диппредставительство США отметило в соцсети, что в Краматорске специальная мониторинговая миссия (СММ) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) проинформировала Кента “о влиянии конфликта на Донбассе на гражданское население и препятствиях для осуществления их важной работы”. В посольстве США призвали РФ предоставить СММ свободу передвижения по всей территории Украины.

[email protected]_SMM у Краматорську поінформувала Тимчасового повіреного * Кента про вплив конфлікту на Донбасі на цивільне населення і перешкоди для здійснення їх важл роботи. * закликають * надати СММ свободу пересування по всій території * і вивести свої сили і техніку зі сходу * . pic.twitter.com/p9FleUwffF

— U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) July 15, 2021

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным президента Украины Владимира Зеленского, за время конфликта погибло более 14 тыс. человек.

Переговоры об урегулировании конфликта на Донбассе ведутся в трехсторонней контактной группе (ТКГ, Украина, Россия, ОБСЕ), а также в нормандском формате – с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.

22 июля 2020 года ТКГ согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

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