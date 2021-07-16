 

“Проявляют харрасмент”. Корниенко возмутился, что политика, который займет в Раде место Монастырского, журналисты называют “ноунеймом”

16.07.2021, 11:58, Новости дня
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В ответ на просьбу рассказать про человека, который зайдет в Раду на место нардепа от “Слуги народа” Дениса Монастырского, который сегодня стал новым главой МВД, Корниенко сообщил, что Антон Швачко – активист из сумской ячейки партии, который был в ней с самого начала президентской компании. 

“Прошел президентскую компанию, парламентскую компанию. Антон Швачко – айти-менеджер, айти-специалист, сейчас работает на этой ниве в сумском областном штабе. То есть, это наша команда, региональная Зе-команда”, – сказал Корниенко.

Он также не одобрил тон статей о Швачко в прессе и комментариев в социальных сетях.

“Журналистам, которые проявляют харрасмент в соцсетях в отношении Антона, посоветовал бы познакомиться с Антоном, взять комментарий, интервью, а потом делать оценочные суждения, что это “какой-то очередной ноунейм”, – заявил глава партии.

Контекст:

После назначения министром Монастырский будет обязан сложить депутатский мандат. Освободившееся место в Раде должен занять следующий человек в партийном списке “Слуги народа”, с которым эта партия шла на парламентские выборы в 2019 году. 

Следующий номер в партийном списке – 139, его занимает 28-летний Антон Швачко из Сум. По образованию он инженер-технолог ресторанного бизнеса, маркетолог.

“Ноунеймом” Швачко назвал журналист “Наших грошей” Юрий Николов, отметив, что образование у кандидата в нардепы непрофильное, на момент выборов он был безработным, сейчас работает в аппарате партии, и его “не то что Google – местные журналисты не знают”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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