Врач Хомяков рассказал о симптомах теплового удара

Врач Сергей Хомяков напомнил об основных признаках теплового удара. Его очень легко получить в жаркую погоду, которая установилась во многих российских регионах.

Тепловой удар характеризуют учащенное дыхание и сердцебиение, повышенная температура тела, мышечные спазмы, головная боль, тошнота, рвота, потеря сознания. Избежать этих симптомов можно путем пребывания в тени и поддержания водного баланса. Важно найти место, которое будет хорошо проветриваться и продуваться. Длительное превышение температуры тела является опасным для человека. В группе риска находятся люди, у которых нарушены механизмы терморегуляции.

Врач ответил на вопрос по поводу того, увеличивается ли риск заражения COVID-19 в жару. Специалист напомнил, что при нагреве до 60 градусов инфекция способна жить около часа. Жизнеспособность вируса при температуре 30 градусов и в случае присутствия прямых солнечных лучей составляет несколько десятков минут.

Снижению заболеваемости способствует то, что люди разъезжаются на дачи, перестают тесно контактировать друг с другом. Однако показатели одновременно растут в местах скопления населения на пляжах различных курортов. Там не соблюдается социальная дистанция и не выполняются иные профилактические меры.

Источник: ria.ru