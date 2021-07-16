 

Диетолог Круглова назвала негативно влияющие на работу мозга напитки

16.07.2021, 11:54, Разное
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Врач-диетолог Наталья Круглова в рамках интервью пояснила о напитках, которые негативно влияют на работу мозга. По ее словам, кроме алкоголя, отрицательный эффект оказывает кофеин.
Напитки, содержащие кофеин, не дают дополнительных сил и энергии. Они просто оказывают стимулирующее воздействие на центральную нервную систему. Спустя время человек может начать чувствовать истощение, поэтому ему будет тяжело сконцентрироваться.

Если на протяжении дня человек выпьет слишком много кофе, потребуется восстанавливать полноценный сон. Кроме того, головной мозг может начать работать хуже.

Диетолог порекомендовала не употреблять сладкие газированные напитки, а также простые углеводы. При избытке последних в рационе происходят изменения в работе мозга.

Результаты научных работ показывают, что у людей наблюдается сниженный уровень интеллекта, падает скорость умственной деятельности. Все эти процессы происходят довольно медленно, поэтому есть возможность их предотвратить.

Источник: www.m24.ru



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