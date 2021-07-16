Александр Лукашенко на открытии «Славянского базара» отметил его роль в судьбе Белоруссии

Президент Белоруссии выступил на открытии очередного международного фестиваля «Славянский базар». Александр Лукашенко отметил роль мероприятия в судьбе страны.

В эти дни в белорусском Витебске в тридцатый раз собрались музыканты и исполнители с самых разных стран и регионов планеты. Международный фестиваль «Славянский базар» проводится здесь уже в тридцатый раз, в свое время победителями конкурса эстрадной песни СБ стали Руслана, Таисия Повалий, Димаш Кудайберген и множество других известных артистов.

Выступая с поздравительной речью к участникам и гостям шоу, президент Александр Лукашенко отметил его огромное значение для судьбы государства. Лидер страны высказал уверенность, что сам фестиваль уже стал своеобразным символом Белоруссии. Сберечь праздник песни удалось, несмотря ни на какие трудности.

Лидер страны высказал уверенность, что сам фестиваль уже стал своеобразным символом Белоруссии. Сберечь праздник песни удалось, несмотря ни на какие трудности. С момента создания в 1992 году, как площадки для демонстрации культурных достижений Белоруссии, РФ и Украины, «Славянский базар» превратился в огромное международное мероприятие, на которое ежегодно съезжаются артисты со всего мира. Стоит отметить, что зрители по достоинству оценили речь белорусского президента. Как пишет «Политэксперт», его выход на сцену гости и конкурсанты встречали стоя.

Источник: politexpert.net