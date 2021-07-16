 

Мнение: Наводнение в Германии

16.07.2021, 11:42, Разное
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На фоне происходящего в Германии, наше недавнее крымское наводнение с затоплением Керчи, Ялты и различных поселков, выглядит вполне себе облегченным вариантом.
На 16 июля официально объявлено, что в ходе наводнения погибло как минимум 80 человек и еще 1300 считаются пропавшими без вести. Еще 11 человек погибли в Бельгии. Несколько тысяч людей эвакуированы. Более 200 000 домов остались без света.
Это самое сильное наводнение в этом районе за 100 лет, за сутки выпала месячная норма осадков.
К спасательным работам привлечена армия. Подсчет ущерба только начался, но уже сейчас понятно, что он будет огромен. Затоплены целые деревни, разрушены несколько мостов, повреждены дамбы, размыты дороги и т.д. и т.п.

Источник: Colonel Cassad



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