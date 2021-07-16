Мнение: Наводнение в Германии

На фоне происходящего в Германии, наше недавнее крымское наводнение с затоплением Керчи, Ялты и различных поселков, выглядит вполне себе облегченным вариантом.

На 16 июля официально объявлено, что в ходе наводнения погибло как минимум 80 человек и еще 1300 считаются пропавшими без вести. Еще 11 человек погибли в Бельгии. Несколько тысяч людей эвакуированы. Более 200 000 домов остались без света.

Это самое сильное наводнение в этом районе за 100 лет, за сутки выпала месячная норма осадков.

К спасательным работам привлечена армия. Подсчет ущерба только начался, но уже сейчас понятно, что он будет огромен. Затоплены целые деревни, разрушены несколько мостов, повреждены дамбы, размыты дороги и т.д. и т.п.

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