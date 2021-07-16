Мнение: Чем хуже…

Недоумение в связи с недоверием работников социальной сферы к вакцинации от COVID-19 выразил глава Воронежской области Александр Гусев 15 июля, сообщает пресс-служба регионального правительства.

«Некоторое недоумение вызывает поведение наших коллег. Образованные люди и, честно говоря, не знаю, что их сдерживает», — сказал губернатор. В числе коллег он перечислил работников бюджетной сферы— педагогов, преподавателей вузов, медицинских и социальных работников.

Недоумение губернатора понятно: именно бюджетники для режима являются тем питательным субстратом, которым можно помыкать и использовать в самых грязных и отвратительных мероприятиях — будь то массовые фальсификации выборов или создание картинки всенародного обожания правящей касты бандитов. Но вот когда дело касается уже непосредственно их самих, даже у бюджетников включаются тормоза и инстинкт самосохранения.

Вчера же Константин Кинчев, который провел несколько подпольных концертов (в конце концов, артистам тоже нужно есть, это их хлеб), и которого теперь власти намерены показательно распять за нарушение ограничений (что особенно цинично — Алые паруса или чемпионат Европы в Петербурге вирус проигнорировал, а вот концерт Кинчева — это совсем другое, вы же понимаете). В общем, Кинчев, который ранее с властями был во вполне лояльных отношениях, выступил с крайне резким заявлением. В нем принудительную вакцинацию он назвал преступлением. «Я не хочу жить в вашем цифровом концлагере, а в обычном лагере жить готов, если вы меня, конечно, признаете уголовником»

Всё идёт по плану© Чем жестче будет террор режима в отношении людей, тем более обостренно они будут воспринимать насилие. Это насилие носит уже не абстрактный характер, а самый что ни на есть конкретный — грабят, унижают и насилуют не кого-то там, а именно тех, кто еще вчера пытался отстраниться, тот самый глубинный народ со стратегией жесткого конформизма.

Как бы бодро и бравурно режим не рапортовал о победах и достижениях в деле борьбы с заразой, в реальности каждый процент насильственно вакцинированных оплачивается потерей нескольких процентов тех, кто еще вчера был ресурсом режима. Два графика рано или поздно, но сойдутся в одной точке, и тогда даже насилия будет недостаточно, чтобы получить так нужный режиму результат.

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