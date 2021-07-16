 

МВД Грузии приступило к задержаниям организаторов акций против ЛГБТ и журналистов

16.07.2021, 11:16, Новости дня
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Организаторы акций избиения в Тбилиси 5-6 июля журналистов и представителей ЛГБТ-сообщества – активист «Общества защиты прав детей» Гурам Палавандишвили и учредитель организации «Алт-инфо» Зураб Махарадзе в пятницу задержаны МВД Грузии после обысков у них в квартирах, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси со ссылкой на местные СМИ.

Проводятся обыски и в квартирах других организаторов.

МВД пока не комментирует свои действия.

В семьях задержанных говорят, что полиция «изъяла интересовавшие ее предметы». Обвинения в насилии на акциях 5-6 июля уже предъявлены 24 радикалам, им грозит до шести лет лишения свободы. Пострадавшими официально признаны 41 человек, из них 35 журналистов.

Более 50 журналистов и несколько представителей ЛГБТ-сообщества были избиты во время событий в Тбилиси 5-6 июля, что вызвало гневную критику Запада. Власти обещают объективно расследовать случившееся.

Во вторник в Тбилиси похоронили оператора Лексо Лашкарава – одного из пострадавших в Тбилиси. При этом МВД указывает, что смерть могла наступить от передозировки наркотическими препаратами.



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