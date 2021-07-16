Дочь Джулии Робертс впервые вышла на красную ковровую дорожку

На днях в рамках 74-го Каннского кинофестиваля прошла премьера фильма “День флага” (Flag Day), который к тому же вошел в основной конкурс. Тогда премьеру посетили Милен Фармер, председатель жюри Спайк Ли с супругой Тони Льюис Ли и другие. А представили картину ее режиссер Шон Пенн вместе с исполнительницами главных ролей — дочерью Дилан Пенн и актрисой Кэтрин Уинник. Но помимо семьи Пенн на той премьере была еще одна звездная пара отца и дочери – оператор Дэниел Модер, собственно, снявший картину, и их с Джулией Робертс 16-летняя дочь Хэйзел Модер. Для девушки этот выход на красную дорожку стал первым в жизни.

То ли из-за стеснения, то ли из-за обилия людей на ковровой дорожке фотографам удалось сделать лишь несколько кадров юной Хэйзел, после чего они с отцом быстро прошли в зрительный зал. Для своего первого серьезноо выхода в свет она выбрала желтоватое кружевное платье почти до пят и черные туфли на низком устойчивом каблуке. Вместо сложной укладки она сделала простой конский хвостик.

Напомним, 4 июля Джулия Робертс и Дэниел Модер отпраздновал и годовщину свадьбы – они женаты уже 19 лет. По случаю знаменательной даты они поделились редкими фотографиями друг с другом.

Дэниел и Джулия ведут довольно закрытый образ жизни, редко появляясь вместе на публике, и еще реже со своими тремя детьми – пара воспитывает 16-летних двойняшек Хэйзел и Финнеаса и 14-летнего сына Генри. Оградить свою семью от внимания общественности было осознанным решением, ведь их путь к семейному счастью не был простым.

Когда они познакомились на съемках фильма “Мексиканец” в 2000 году, сын голливудского продюсера Майка Модера Дэнни был четыре года как женат на визажисте Вере. А за плечами у Джулии были романы с самыми известными мужчинами Голливуда – Лиамом Нисоном, Диланом Макдермоттом, Джейсоном Патриком, Мэттью Перри, Бенжамином Брэттом и еще двухлетний брак с кантри-певцом Лайлом Ловеттом. Она слыла ветреной особой и сбежавшей невестой – актера Кифера Сазерленда Джулия бросила накануне свадьбы, прямо как в фильме. Впрочем, встретив Дэниела, Джулия решила, что готова стать примерной женой, потому что он был не такой, как ее бывшие:

Он настоящий мужчина, серьезный и бескорыстный. Он всегда отвечает за свои слова и никогда не будет винить кого-то в своем выборе.Ни недовольные выбором сына родители, ни тот факт, что Дэниел был еще женат, не смогли остановить Джулию. Поговаривали, что актриса просто “купила развод” для любимого, предложив Вере Модер такую сумму отступных, от которой та не смогла отказаться. Через два месяца после того, как развод Дэнни был завершен, 4 июля 2002 года Джулия и ее возлюбленный поженились. Историю любви Джулии и Дэниела читайте здесь.

Дэниел Модер и Джулия Робертс с детьми