 

Польза профилактического применения статинов оказалась выше рисков

16.07.2021, 11:06, Разное
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Статины – лекарства, снижающие уровень «вредного» холестерина в крови. Их используют в лечении и профилактике ишемической болезни сердца (ИБС) и ее осложнений. Руководствуясь современными рекомендациями, врачи назначают эти препараты людям, у которых еще нет ИБС, но высок риск ее развития.

Прием статинов, как и многих других лекарств, связан с риском развития побочных эффектов. К ним относятся мышечную слабость и скованность, нарушение функции печени и почек, повышение риска диабета и некоторые другие. Опасаясь нежелательных эффектов статинов, люди часто не хотят принимать их: миллионы не получают рекомендованного лечения. Не в последнюю очередь это касается пациентов без ИБС, которым назначают эти препараты для профилактики.

Польза статинов для пациентов, у которых уже есть болезни сердца, выше, чем для тех, у кого они еще не развились. Вопрос, превышает ли польза приема статинов для профилактики возможные риски, связанные с их побочными эффектами, остается предметом научной дискуссии. Чтобы разрешить его, ученые из Оксфордского университета и Университета Южной Калифорнии обобщили результаты проведенных ранее исследований.

Авторы проанализировали данные 62 изысканий, в которых участвовали более 120 тысяч пациентов. Это были люди без болезней сердца, которые принимали статины для их профилактики. В среднем за ними наблюдали в течение почти четырех лет.

Данные исследований свидетельствовали, что прием статинов связан с увеличением жалоб на боль в мышцах, проблемами со стороны печени, почек и глаз, включая катаракту. Однако в них не встречается ни одного подтвержденного случая сахарного диабета или диагностированных мышечных расстройств.

На 10000 пациентов, получающих статины, в течение года количество мышечных симптомов увеличилось на 15, жалоб на проблемы со стороны печени – на 8, со стороны почек – на 12, со стороны глаз – на 14.

В тоже время, прием статинов был связан с сокращением частоты инфарктов на 19, инсультов – на 9, смертей от сердечно-сосудистых болезней на 8 – из расчета на 10000 человек в течение одного года.  

Исходя из этих данных, ученые считают назначение статинов людям без болезней сердца оправданным, они убеждены, что польза превышает риск.

«Выявленный в ходе обзора низкий риск побочных эффектов, вызванных статинами, должен убедить пациентов и врачей, что потенциальный вред статинов мал, и он не должен мешать их использованию в первичной профилактике сердечно-сосудистых заболеваний», – написали ученые в выводах.

Авторы обзора указывают, что, по всей видимости, во время профилактического лечения статинами целесообразно проводить регулярное мониторирование функции печени.



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