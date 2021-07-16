“Отношения “продюсер – артист” рано или поздно заканчиваются”. Monatik заявил, что больше не продюсирует певиц Lida Lee и Nino Basilaya

“Отныне Lida Lee и Nino Basilaya – самостоятельные артисты, музыку которых жду с нетерпением всегда! Вы выпускаетесь из нашей компании победителями, востребованными артистками, успешными и желанными музыкантами для телепроектов, фестивалей и коллег по музыкальной сфере. С музыкой, с которой вас полюбили и услышали; с двумя полноценными видеоработами, с опытом выступлений на стадионах и других невероятно масштабных концертных площадках. Отношения “продюсер – артист” рано или поздно заканчиваются, в нашем случае, возможно, это произошло рано, но точно к лучшему и не зря. За год работы вы получили столько опыта, о котором многие только мечтают. И теперь вы готовы к сольному плаванию артистов, а не продюсерских проектов”, – написал Монатик.

Он подчеркнул, что верит в успех своих экс-подопечных.

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Публикация от Dmitriy Monatik (@monatik_official)

Контекст:

Monatik обрел популярность после участия в шоу “Х-фактор” на канале СТБ. Певец занимал кресла судьи на проекте “Танцы со звездами”, тренера вокального шоу “Голос країни” и “Голос. Діти” (“1+1”). Летом 2019 года Monatik представил шоу “Love It Ритм” на НСК “Олимпийский”. В 2020 году выпустил мюзикл “Ритм”, в котором объединил 12 артистов. В июне 2021 года состоялась премьера документального фильма о жизни артиста.

Lida Lee дебютировала как певица продюсерского центра Дмитрия Монатика в августе 2020 года с клипом на песню “Достопримечательность”. До этого она выступала на сцене с Monatik в качестве бэк-вокалистки.

Nino Basilaya (Нино Басилая) стала известна после участия в проекте “Голос. Діти” (2017), где ее наставником стал Monatik. В октябре 2020 года артистка в статусе подопечной Монатика презентовала свой первый сольный трек.

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