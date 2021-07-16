“Клубничка”, “Опять 18”. Брежнева надела облегающий топ
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“На солнце настроение сразу солнечное. Спасибо, Турция, летим дальше”, – написала она.
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“Клубничка”, – прокомментировала sunshine_lady_____28.
“Опять 18”, – заявил korneevmax.
Контекст:
Вера Брежнева (настоящая фамилия – Галушка) была участницей группы “ВИА Гра”, продюсером которой является нынешний супруг Брежневой Константин Меладзе, в 2003–2007 годах. После ухода из группы начала сольную карьеру.
В дискографии исполнительницы четыре студийных альбома.
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