“Клубничка”, “Опять 18”. Брежнева надела облегающий топ

“На солнце настроение сразу солнечное. Спасибо, Турция, летим дальше”, – написала она.

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Публикация от Vera Brezhneva (@ververa)

“Клубничка”, – прокомментировала sunshine_lady_____28.

“Опять 18”, – заявил korneevmax.

Контекст:

Вера Брежнева (настоящая фамилия – Галушка) была участницей группы “ВИА Гра”, продюсером которой является нынешний супруг Брежневой Константин Меладзе, в 2003–2007 годах. После ухода из группы начала сольную карьеру.

В дискографии исполнительницы четыре студийных альбома.

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