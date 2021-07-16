 

“Рабочие дискуссии”. Нардепы от “Батьківщини” и “Слуги народа” подрались в сессионном зале

16.07.2021, 11:04, Новости дня
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Издание отметило, что конфликт между нардепами тянется уже не первый месяц – Ивченко, входящий в аграрный комитет парламента, обвинял Сольского в причастности к рейдерским схемам по захвату земельных участков, Сольский это категорически опровергал. 

“Да ничего такого, рабочие дискуссии”, – прокомментировал стычку Сольский в комментарии “ГОРДОН”. Пояснить ситуацию подробнее он отказался, но позднее добавил, что нардепы уже помирились. 

Фото драки и примирения опубликовал в Facebook фотокорреспондент “Телеграфа” Ян Доброносов.

https://www.facebook.com/yan.dobronosov/posts/6034526799898222

Ивченко в комментарии LB.ua сообщил, что сегодняшнее обострение конфликта нардепов началось еще на заседании комитета.

“Я ему прямо говорил, что он вообще не слышит аграриев, лоббирует законопроекты в интересах земельных рейдеров, в том числе лоббирует свои электровозы в УЗ. Уже в сессионном зале продолжилась перепалка. Я еще раз ему сказал, что он не действует в интересах украинских аграриев, протягивает через комитет свои законопроекты. На что он меня нецензурной бранью “послал”. Конечно, как я мог на такое отреагировать? Адекватно. Но это продолжалось недолго. Мы сразу разошлись”, – рассказал депутат.

Контекст:

Еще в январе члены аграрного комитета Верховной Рады проголосовали за выражение недоверия Сольскому, мотивируя это низкой эффективностью его работы и лоббизмом отдельных законов, писал УНН. Однако он продолжает занимать эту должность.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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