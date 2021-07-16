Юлианна Караулова похвасталась плоским животом через полтора месяца после родов

Популярная российская певица Юлианна Караулова похвасталась плоским животом спустя полтора месяца после родов. О своем восстановлении артистка рассказывает в социальной сети Instagram.

В разделе «Истории» Юлианна Караулова обнародовала фото из гардеробной. На нем она продемонстрировала свою фигуру после родов. В кадре исполнительница предстала в джинсах и коротком топе. Она решила показать, что у нее нет проблем со сбросом лишних килограммов. Караулова считает, что пока еще восстановилась не до конца. В то же время певица не скрывает радости по поводу того, что все происходит без проблем.

Юлиана Караулова стала мамой в конце мая, своему возлюбленного она подарила сына Александра. Отцом ребенка является саун-продюсер Андрей Черный. Пара познакомилась еще во время участия исполнительницы в проекте «Фабрика-звезд». Черный сделал предложение Карауловой еще в 2017 году, но пока влюбленные официально не оформили отношения.



Изображение взято с: [email protected]_karaulova

После родов певица не намерена долгое находиться в декрете. Недавно она уже порадовала фанатов новой песней «Винчестер». На композицию был снят яркий видеоклип.

Источник: www.instagram.com