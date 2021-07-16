Ольга Бузова намерена написать книгу об оправдании мужчин

Популярная российская певица и ведущая Ольга Бузова намерена написать книгу, в которой расскажет, как оправдать мужчин. Она считает себя абсолютной чемпионкой в данном вопросе.

Ольга Бузова запустила собственное шоу, в котором намерена узнать мужскую позицию об отношениях с противоположным полом. В ходе разговора с гостем ведущая пояснила о сокровенных переживаниях. У артистки на счету было несколько неудачных отношений.

Бузова решила пообщаться с аферистом Бальтазаром Гайдн-Прохоровым. Он провел пять лет в тюрьме за мошенничество. Экс-заключенный признался, что ранее у него было другое имя. Бузова была удивлена тем, что гость программы изменил его. Однако она заявила, что к подобному решению относится с пониманием. В целом Бузова считает, что может написать книгу, которая получит название «Как оправдать мужчину».

В январе нынешнего года экс-ведущая проекта «Дом-2» рассталась с рэп-исполнителем и блогером Давидом Манукяном. До сих пор артистка тяжело переживает болезненный разрыв с ним. После ухода знаменитости со скандального реалити ее место занял именно Манукян. Бузова решила остаться работать на телеканале ТНТ. Сейчас она находится в Африке, где снимается новое шоу с участием звезд.

Источник: www.starhit.ru