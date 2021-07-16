Ученые из Новосибирска создадут датчик для выявления опасных примесей в воздухе

Учёные из Новосибирска, при содействии коллег из Астонского института фотонных технологий, создадут высокочувствительный датчик для выявления опасных примесей в воздухе. Его планируется использовать в городах для мониторинга безопасности.

В планах экспертов создать совершенно новый класс оптических газовых сенсоров, которые будут способны в режиме реального времени собирать данные о составе воздуха в пределах крупных городов с высокой плотностью населения. Все полученные данные будут обрабатываться при помощи методов машинного обучения. Такой подход позволит обнаружить даже незначительные соединения, опасные для жизни человека, а также увидеть их реальную концентрацию в воздухе.

За три года разработки в рамках нового проекта планируется потратить 24 млн рублей. Данные средства предоставила компания CityAir, которая сейчас уже владеет сервисами для мониторинга качества воздуха в российских крупных городах. В будущем, при работоспособности нового изобретения, его поставят на серийное производство. Кандидат физико-математически наук и научный руководитель Международного центра фотоники Астон – НГУ Сергей Турицын уверен, что высокочувствительный датчик принесёт пользу не только бизнесу, но и всему человечеству.

Источник: ndn.info