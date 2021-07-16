Политолог Березовец: Украина пошла против западных союзников

На Украине не утихают споры из-за нового политического курса президента Зеленского. Страна развернулась на 180 градусов, от Запада к Востоку. Ситуацию проанализировал киевский эксперт Тарас Березовец. На своем ютуб-канале он выпустил ролик с говорящим названием “Китайская опасная игра Зеленского”. Политолог уверен, что Украина пошла против западных союзников.

Березовец рассказал о недавнем телефонном разговоре главы Незалежной Владимира Зеленского с председателем КНР Си Цзиньпином, предположив при этом, что офис президента в пресс-релизе мог в очередной раз исказить содержание диалога, как это было в случае с Джо Байденом. Так или иначе, главы государств договорились о сотрудничестве. Более того Зеленский назвал Китай главным партером Украины. Однако, по мнению эксперта, подобного рода заявления могут не устроить США.

Березовец уточнил, что правительства двух стран уже подписали соглашение, согласно которому Китай выделит Незалежной “выгодные” кредиты. Они должны пойти на оплату услуг китайских строительных компаний, которые работают на Украине.

Меж тем, политолог напомнил о недавнем международном скандале, участником которого оказалась Незалежная. Дело в том, что не так давно Канада представила в ООН доклад о нарушении прав уйгуров. Украина сначала подписала, а потом отозвала свою подпись из-под резолюции об отправке мониторинговой миссии в КНР. Эксперт считает, что это произошло из-за шантажа.

“Китай шантажировал Украину отзывом вакцин. Это послужило ключевой причиной того, что Украина пошла против наших западных союзников”, – подчеркнул Березовец.

Он также отметил, что после разворота Незалежной китайские власти предоставили ей тот самый “выгодный” кредит в качестве бонуса. “Вся эта история, естественно, очень сильно отравляет отношения с США”, – заявил политолог, напомнив, что Белый дом так и не согласовал дату визита Зеленского в Вашингтон.