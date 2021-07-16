Срок действия подлежащих замене паспортов продлен на 90 дней

Премьер-министр Михаил Мишустин продлил на 90 дней действие российских паспортов, подлежащих замене при достижении 20 и 45 лет, сообщила пресс-служба кабинета министров.

«Срок действия российских паспортов, подлежащих замене при достижении гражданами возраста 20 и 45 лет, будет продлен до 90 дней», – приводит ТАСС сообщение пресс-службы.

Ранее документ автоматически становился недействительным, а граждане на период оформления нового, которое занимает от 10 до 30 дней, получали временное удостоверение личности.

«Однако с таким документом он, к примеру, не может оформить в банке кредит или зарегистрироваться на портале госуслуг. Новое постановление избавит людей от таких неудобств», – подчеркивают в правительстве.

Также правительство в несколько раз сократило срок, в течение которого будут оформляться российские паспорта. С 1 июля 2022 года он будет составлять не более пяти рабочих дней.

Ранее в РФ решили изменить правила выдачи заграничных паспортов для тех, кто проживает за рубежом.