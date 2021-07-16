 

Немецкие экологи решили продолжить борьбу с «Северным потоком – 2»

16.07.2021, 10:22, Новости дня
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Немецкая природоохранная организация Deutsche Umwelthilfe предпримет новые шаги против «Северного потока – 2» и намерена доказать в суде, что связанный со строительством газопровода фонд в федеральной земле Мекленбург – Передняя Померания не соответствует заявленному статусу.

Немецкая природоохранная организация Deutsche Umwelthilfe (DUH) намерена предпринять дальнейшие юридические шаги в отношении Фонда по защите климата и окружающей среды земли Мекленбург – Передняя Померания, который связан со строительством газопровода «Северный поток – 2". Об этом представитель DUH сообщил в четверг, 15 июля, после того как накануне административный суд в Шверине отклонил иск организации, передает Deutsche Welle.

В иске оспаривался статус общественной пользы фонда. Этот статус, устанавливаемый налоговым ведомством, является важным компонентом любой общественной организации в Германии и дает возможность получать пожертвования, которые спонсоры могут использовать для сокращения налогов.

Следующим шагом DUH станет иск в высший административный суд земли Мекленбург – Передняя Померания в Грайсвальде. Руководитель Deutsche Umwelthilfe Саша Мюллер-Креннер заявила, что речь идет о «фейковом фонде», который обманывает граждан, заявляя, что занимается защитой климата. На деле, по ее словам, фонд занимается «проталкиванием во что бы то ни стало крупнейшего проекта Европы в области традиционных источников энергии».

Это не первая попытка экологов бороться с газопроводом. В июне германская природоохранная организация Deutsche Umwelthilfe обратилась в Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии с требованием приостановить строительство газопровода «Северный поток – 2» в водах Германии, пока не будет оценено влияние на окружающую среду.

Тем временем сообщалось, что работы по «Северному потоку – 2» будут завершены в конце августа, сейчас трубопровод построен на 98%.



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