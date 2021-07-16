 

На МАКС обещали показать автоматически сбивающий мини-дроны беспилотник

16.07.2021, 10:22, Новости дня
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Концерн воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей» впервые покажет на авиакосмическом салоне МАКС-2021 модернизированный дрон «Волк-18», предназначенный для перехвата и уничтожения мини-беспилотников, сообщили в пресс-службе компании.

«Из новинок в экспозицию включены: охотник за дронами «Волк-18», радиолокационно-оптический комплекс обеспечения безопасности объектов и нейтрализации беспилотников ROSC-1, мобильный малогабаритный твердотельный метеорологический радиолокатор «ДМРЛ-3», – передает РИА «Новости» сообщение концерна.

Напомним, в феврале в концерне рассказали, что испытания модернизированного варианта новейшего беспилотника-перехватчика «Волк-18», способного в полностью автоматическом режиме находить и затем сбивать или таранить дроны противника, завершились.



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