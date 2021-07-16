Княгиня Монако Шарлен рассказала о причинах своей болезни, которая не позволяет ей прилететь домой

Княгиня Шарлен сейчас находится в родной Южной Африке. Прилетев в ЮАР в мае этого года, она не смогла вернуться к мужу и детям в Европу из-за болезни – инфекции уха. Врачи рекомендовали ей не покидать Африку и воздержаться от перелетов до полного выздоровления. Из-за этого княгиня и князь Альбер II отпраздновали 10-ую годовщину свадьбы порознь.

Недавно Шарлен призналась, что тяжело переживает вынужденную разлуку с семьей и ей было очень трудно смириться с тем, что она не сможет отпраздновать важную дату. А вчера она впервые рассказала, из-за чего, собственно, заболела. В новом интервью южноафриканскому каналу News24 она заявила, что “инфекция началась после того, как незадолго до поездки в Африку ей сделали синус-лифтинг” (процедуру по наращиванию костной ткани в области гайморовых пазух) и “трансплантацию кости”.

В беседе с журналистом Шарлен призналась, что не осознавала о наличии инфекции, пока она “не обратилась к врачу из-за болей в ушах”. Сейчас ее возвращению в Монако препятствует давление в ушах, которое “не выравнивается”, поэтому она не может летать на высоте более 20 тысяч футов.

В интервью она снова упомянула о ее тоске по дому и семье, что она очень скучает без “мужа, детей и их собак”, и добавила, что семья снова вскоре ее навестит. Правда, нескоро из-за ковидных ограничений. Неделю назад Шарлен опубликовала первые фото после перенесенных операций, на которых общается с детьми по видеосвязи.

Княгиня Шарлен

Напомним, за несколько дней до годовщины свадьбы Шарлен и Альбера стало известно, что 43-летняя княгиня Монако больна и не сможет вылететь в Монако из-за инфекции уха.

Шарлен действительно не может выехать из Южной Африки из-за ЛОР-инфекции, из-за которой она перенесла несколько операций за последние несколько недель, – говорилось в заявлении.Пресс-служба подтвердила, что в мае она заразилась серьезной инфекцией, которая повлияла на работу уха, носа и горла. Последняя медицинская процедура была проведена 23 июня, после того как у Шарлен возникли осложнения во время первой операции в мае. Врачи настоятельно попросили Шарлен воздержаться от перелета в Монако. Также в ближайшее время ей предстоит пройти дальнейшие процедуры и реабилитацию до полного выздоровления. При этом в начале июня 63-летний муж Шарлен принц Альбер и их 6-летние близнецы Жак и Габриэлла навестили Шарлен. Доказательством тому стало фото князя и близнецов, сидящих в автомобиле для сафари, опубликованное на странице княгини в Instagram.

Князь Альбер (по центру) с детьми – Жаком и Габриэллой (на переднем сидении)