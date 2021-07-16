 

ВИЧ-инфекция на 30% повышает вероятность летального исхода от коронавируса — исследование ВОЗ

16.07.2021, 10:12, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News


1
минута

Пациенты с ВИЧ-инфекцией с самого начала пандемии были внесены в группу риска по коронавирусу, однако вскоре появились гипотезы о том, что антиретровирусное лечение, которое получают люди с этим диагнозом, может оказывать защитный эффект. В частности, испанские ученые заявили, что среди пациентов, принимающих терапию, заболеваемость очень низкая. Позже специалисты новосибирского центра по профилактике и борьбе со СПИД сообщили, что у большинства ВИЧ-инфицированных пациентов коронавирусная инфекция протекает в легкой форме.

Исследование, проведенное учеными ВОЗ в 24 странах, перечеркнуло эти надежды. Его результаты были представлены на международной конференции по СПИДу в Берлине, передает New York Times. Специалисты проанализировали данные более 268,4 тысячи пациентов, госпитализированных с тяжелыми осложнениями COVID-19. Среди них были 15,5 тысячи людей с ВИЧ-инфекцией, 37% — мужчины, средний возраст составлял 45,5 лет.

Большинство из них (92%) регулярно получали антиретровирусные препараты. Ученые отметили, что примерно 95% пациентов были из стран Африки, на которые приходится две трети ВИЧ-инфицированных во всем мире.

После корректировки данных с учетом различных факторов, в том числе хронических заболеваний, ученые сделали вывод, что наличие ВИЧ-инфекции минимум на 30% увеличивает вероятность летального исхода от коронавируса. Особенную опасность COVID-19 представляет для мужчин старше 65 лет — у половины госпитализированных пациентов этой группы крайне высокий риск смертности.

Некоторые эксперты, присутствовавшие на конференции, сочли, что корректировка данных с поправкой на хронические заболевания искажает реальную картину, поскольку ВИЧ является независимым фактором болезней сердца, рака и других патологий. На самом деле риск смертности таких пациентов значительно выше 30%, отметили в New York Times.

«ВИЧ выключает все тормоза иммунной системы, и, как следствие, вы получаете устойчивый воспалительный ответ, который усугубляется COVID-19. Я бы удивился, если бы ВИЧ не был связан с прогрессированием коронавирусной инфекции — сообщил специалист по ВИЧ из Калифорнийского университета Стивен Дикс (Steven Deeks).



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

30.06 / В Подмосковье 14-летний школьник до смерти забил мужчину

08.08 / Александр Ревва объявил о старте съемок третьей части «Бабушки легкого поведения»

14.09 / В Великобритании возобновились клинические испытания оксфордской вакцины от COVID-19

27.04 / В Кремле рассказали о возможных темах переговоров Путина и Зеленского

25.02 / До 12 лет тюрьмы: в России хотят ужесточить наказание за избиение детей

21.07 / К возрастной потере слуха приводит гибель волосковых клеток

15.07 / Власти Москвы запретят ездить на лифтах без QR-кода с 1 августа

18.08 / Верховный суд разрешил учитывать сословие при выборе меры пресечения

17.05 / Баллы России на «Евровидении» будут распределены между пострадавшими от её действий странами

13.06 / Одарит счастьем или принесет большое горе: суеверия, связанные с булавкой

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика