ВИЧ-инфекция на 30% повышает вероятность летального исхода от коронавируса — исследование ВОЗ



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Пациенты с ВИЧ-инфекцией с самого начала пандемии были внесены в группу риска по коронавирусу, однако вскоре появились гипотезы о том, что антиретровирусное лечение, которое получают люди с этим диагнозом, может оказывать защитный эффект. В частности, испанские ученые заявили, что среди пациентов, принимающих терапию, заболеваемость очень низкая. Позже специалисты новосибирского центра по профилактике и борьбе со СПИД сообщили, что у большинства ВИЧ-инфицированных пациентов коронавирусная инфекция протекает в легкой форме.

Исследование, проведенное учеными ВОЗ в 24 странах, перечеркнуло эти надежды. Его результаты были представлены на международной конференции по СПИДу в Берлине, передает New York Times. Специалисты проанализировали данные более 268,4 тысячи пациентов, госпитализированных с тяжелыми осложнениями COVID-19. Среди них были 15,5 тысячи людей с ВИЧ-инфекцией, 37% — мужчины, средний возраст составлял 45,5 лет.

Большинство из них (92%) регулярно получали антиретровирусные препараты. Ученые отметили, что примерно 95% пациентов были из стран Африки, на которые приходится две трети ВИЧ-инфицированных во всем мире.

После корректировки данных с учетом различных факторов, в том числе хронических заболеваний, ученые сделали вывод, что наличие ВИЧ-инфекции минимум на 30% увеличивает вероятность летального исхода от коронавируса. Особенную опасность COVID-19 представляет для мужчин старше 65 лет — у половины госпитализированных пациентов этой группы крайне высокий риск смертности.

Некоторые эксперты, присутствовавшие на конференции, сочли, что корректировка данных с поправкой на хронические заболевания искажает реальную картину, поскольку ВИЧ является независимым фактором болезней сердца, рака и других патологий. На самом деле риск смертности таких пациентов значительно выше 30%, отметили в New York Times.

«ВИЧ выключает все тормоза иммунной системы, и, как следствие, вы получаете устойчивый воспалительный ответ, который усугубляется COVID-19. Я бы удивился, если бы ВИЧ не был связан с прогрессированием коронавирусной инфекции — сообщил специалист по ВИЧ из Калифорнийского университета Стивен Дикс (Steven Deeks).