 

В Великобритании за сутки подтвердили наибольшее с января число новых случаев COVID-19

16.07.2021, 10:10, Новости дня
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Больше было последний раз 20 января (почти 45 тыс.).

На графике инфицирований видно, что в Великобритании идет очередная волна эпидемии.

Скриншот: covid19.who.int

Всего с начала эпидемии в стране подтвердили более 5,2 млн случаев коронавирусной инфекции, скончалось 128,5 тыс. пациентов с COVID-19.

По числу инфицирований коронавирусом Великобритания находится на седьмом месте между Турцией (5,5 млн) и Аргентиной (4,7 млн).

В мире зарегистрировано более 188 млн случаев коронавирусной инфекции и более 4 млн смертей.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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