 

В Украине кислородом обеспечены 95% коек в больницах для пациентов с COVID-19 – Шмыгаль

16.07.2021, 10:10, Новости дня
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“Несмотря на относительно спокойную ситуацию с COVID-19, мы все равно принимаем меры по предотвращению болезни. В Украине продолжается дополнительное переоборудование медицинских учреждений, в том числе подведение централизованного кислорода. Сейчас процент обеспечения кислородом коечного фонда составляет 95%”, – сказал он.

Глава правительства подчеркнул, что при этом занято только около 8% больничных коек.

Подготовленность медицинской системы Шмыгаль назвал одной из двух “опор” в борьбе с эпидемией в Украине.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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