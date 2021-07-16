Ученые синтезировали новый материал с самой низкой теплопроводностью

Британские и французские учёные синтезировали новый неорганический материал с самой низкой в истории теплопроводностью. Его планируется использовать в виде изоляции для сохранения необходимого тепла.

Исследователи из Лииверпульского университета и Университетского колледжа Лондона, при содействии коллег французской лаборатории кристаллографии и материаловедения CRISMAT, обнаружили уникальные свойства разрабатываемого материала совершенно случайно. Изначально они взяли два неорганических вещества с низкой теплопроводностью. Следующим шагом было объединение их на молекулярном уровне, что и стало самой трудной задачей. Приходилось перебирать разные химические вариации соединения, и уже на этом этапе создатели предполагали получить довольно средние результаты. По итогу им удалось совместить две атомные структуры в одну, а результат превзошёл все ожидания. Руководитель эксперимента профессор Мэтт Россейнски рассказал, что полученный материал проводил тепло почти также плохо, как воздух, а это – рекордные показатели за всю историю изобретений.

Новую разработку планирую использовать в сфере промышленности, где требуется эффективная теплоизоляция. Всё дело в том, что в мире до 70% энергии бесцельно расходуется в тепло из-за невозможности создать эффективный сплав с низкой теплопроводностью. Теперь же эта проблема решена. Доктор Джон Алария отметил, что новое открытие позволяет иначе посмотреть на создание проводников. В частности, появилась возможность воздействовать на атомном уровне, увеличивая эффективность материала. Исходя из его теории, экспериментальная методика может применяться не только для тепла, но также для магнетизма и сопротивления. В частности, можно создавать устройства с меньшим энергопотреблением или сверхпроводники, для передачи электричества практически без потерь.

Источник: ria.ru