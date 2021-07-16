Названы пять неочевидных симптомов рака легких

Медики из Великобритании назвали пять неочевидных симптомов рака легких. Этот вид онкологии является одним из наиболее распространенных в мире. На ранней стадии патология редко дает о себе знать.

В основном рак легких выявляется после 40 лет. Среди всех случаев 50% диагностируется у пациентов старше 75 лет. Самая частая причина развития недуга – курение. Основными симптомами рака легких являются отдышка и кашель, но существуют и другие, менее очевидные признаки.

Медики призвали обратить внимание на изменение на ногтях. У некоторых пациентов с данным видом онкологии кончики пластины начинают изгибаться вниз. Кроме того, могут появиться боли в плечах или же груди. Этот симптом появляется, если рак легких распространяется на нервные окончания. Также может измениться голос на более хриплый, человек нередко издает звуки, к которым не привык. Отмечаются опущенные веки, данный симптом относится к неврологическим.

Отдельно врачи напомнили об учащенной жажде и обильном мочеиспускании. О данных признаках заявляют 20% пациентов с подтвержденным диагнозом. К иным симптомам относится кашель с кровью, боль в груди. Чтобы предупредить развитие заболевания, необходимо бросить курить, изменить рацион и начать заниматься спортом.

Источник: profile.ru