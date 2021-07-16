 

“В гробу карманов нет”: Стало известно о наследстве Петра Мамонова

16.07.2021, 10:06, Разное
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Актер, музыкант и поэт Петр Мамонов в рамках интервью любил говорить, что в гробу карманов нет. Гораздо важным для него было то, что удалось собрать в душе. Журналисты выяснили, какое наследство оставил артист.
У Мамонова осталась большая семья. Его первый брак продлился восемь лет, союз распался из-за разгульного образа жизни знаменитости. Сейчас сыну, рожденному в данных отношениях, 42 года. Он не является творческим человеком, а работает в сфере распространения средств связи. Артист редко общался с наследником, но родственники друг друга уважали.

Во втором браке у Мамонова родились двое сыновей. Со второй женой Ольгой артист прожил 40 лет. Младший сын основателя группы «Звуки Му» учился во ВГИКе на оператора. Сейчас Иван Мамонов является востребованным специалистов в своей сфере. Средний сын артиста нашел себя в бизнесе, долгое время он жил в Израиле.

Петр Мамонов в Москве жил в трехкомнатной квартире, площадь которой составляет 50 квадратных метров. Также музыкант успел построить дом за городом. Он приобрел гектар земли в 100 километров от российской столицы. В строительство Мамонов вложил почти все свои сбережения. Площадь особняка составляет 800 квадратных метров. В одном из интервью музыкант хвастался тремя иномарками и четырьмя дорогостоящими гитарами.

Сейчас в столичной квартире проживает семья сына. Дети вряд ли согласятся переехать в загородный дом Мамонова, поскольку оттуда слишком долго добираться на работу в Москву. Пока родственники артиста не думали, как решать вопрос с наследством. На него могут претендовать четыре человека. Между ними также распределятся авторские права, за которые Мамонов получал отчисления.

Источник: www.kp.ru



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