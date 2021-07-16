В России резко подорожали бананы

Сильно подниматься стоимость фрукта стала еще в конце зимы. В ряде магазинов за килограмм бананов отдавали 87,7

рубля. В апреле продукт стоил на два рубля дороже. В начале лета цена бананов была равна 84,1 рубля – это максимальное значение с 2013 года для июня.

Специалисты объяснили, что такой взлет цен на полюбившийся многим фрукт обусловлен хорошим спросом и сбоями в поставках из-за пандемии. Кроме того, есть и еще факторы подорожания бананов. В частности, это ослабление курса рубля к доллару, передает Life.ru.

Ранее наши соотечественники признались, сколько ежемесячно тратят на продукты. Это порядка половины дохода. Россияне отметили, что дороже всего стала плодоовощная продукция, “молочка”, мяса и масло.

Напомним, во время Прямой линии российский лидер Владимир Путин высказался на тему роста цен на продукты. Президент заявил, что власти предпринимают все для поддержки граждан в период пандемии. Так, материальная помощь направлена тем, кто оказался в сложном финансовом положении.