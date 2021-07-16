Россия поможет Белоруссии преодолеть санкции ЕС

Президенты России и Белоруссии, Владимир Путин и Александр Лукашенко, 13 июля встретились в Санкт-Петербурге. Российский лидер принимал белорусского коллегу в Константиновском дворце. Переговоры продлились около пяти часов. По их итогам Москва решила помочь Минску преодолеть последствия санкций, введенных странами Европейского союза.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что по итогам переговоров глав государств правительству России поручено разработать меры поддержки Белоруссии, способные помочь побороть ухудшающуюся ситуацию, связанную с санкциями, которые ввели западные страны. Об этом сообщают РИА Новости.

Ранее пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт подтвердила, что тема санкций стала одной из ключевых на прошедшей встрече глав России и Белоруссии. Она отметила, что совместный план борьбы с санкциями будут разрабатывать правительства двух государств.

Пресс-секретарь президента России также подтвердил, что вопросы, связанные с санкциями против Белоруссии, были в повестке переговоров. Он уточнил, что сейчас готовится совместный план работы в этой сфере. Это значит, что Россия намерена помочь Белоруссии преодолеть санкции Евросоюза.

Отметим, что Дмитрий Песков не сообщил на брифинге подробности совместного плана российского и белорусского правительства по борьбе с санкциями. Меж тем, официальный представитель Кремля назвал эти санкции “удушающими”.