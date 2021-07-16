 

Россия поможет Белоруссии преодолеть санкции ЕС

16.07.2021, 10:00, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Президенты России и Белоруссии, Владимир Путин и Александр Лукашенко, 13 июля встретились в Санкт-Петербурге. Российский лидер принимал белорусского коллегу в Константиновском дворце. Переговоры продлились около пяти часов. По их итогам Москва решила помочь Минску преодолеть последствия санкций, введенных странами Европейского союза.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что по итогам переговоров глав государств правительству России поручено разработать меры поддержки Белоруссии, способные помочь побороть ухудшающуюся ситуацию, связанную с санкциями, которые ввели западные страны. Об этом сообщают РИА Новости.

Ранее пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт подтвердила, что тема санкций стала одной из ключевых на прошедшей встрече глав России и Белоруссии. Она отметила, что совместный план борьбы с санкциями будут разрабатывать правительства двух государств.

Пресс-секретарь президента России также подтвердил, что вопросы, связанные с санкциями против Белоруссии, были в повестке переговоров. Он уточнил, что сейчас готовится совместный план работы в этой сфере. Это значит, что Россия намерена помочь Белоруссии преодолеть санкции Евросоюза.

Отметим, что Дмитрий Песков не сообщил на брифинге подробности совместного плана российского и белорусского правительства по борьбе с санкциями. Меж тем, официальный представитель Кремля назвал эти санкции “удушающими”.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

27.01 / Апарт-комплекс HILL8 введен в эксплуатацию

28.02 / Названы продукты из супермаркета для повышения либидо

01.03 / За что мой папа не любит Горбачева

02.08 / Елена Степаненко вспомнила о разводе: Это было большой неожиданностью

21.08 / Мнение: Выстрел в себя

10.09 / МАРКА №1 объявила о старте голосования для определения победителей конкурса

27.12 / Почему не надо брать вещи умерших

10.10 / Восставший двор

30.06 / Мнение: Монтаж надстройки 3-го китайского авианосца

24.02 / Ученые выращивают на марсианском метеорите питающиеся камнями организмы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика