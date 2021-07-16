«Мы никогда не видели такой катастрофы»

В Германии из-за наводнения погибли как минимум 42 человека, десятки — пропали без вест.

Ливни, возникшие из-за циклона Бернд, идут в Германии с понедельника. Больше всего от стихии пострадали федеральные земли Северный Рейн — Вестфалия и Рейнланд-Пфальц. Из-за дождей из берегов вышли притоки Рейна Ар и Мозель, а также небольшие реки Зауэр, Прюм, Нимс, Киль и Эрфт. Уровень воды на улицах городов поднялся выше первых этажей.

Фото: EPA

Затопило основные автомагистрали, на юге и востоке Германии железнодорожные службы сообщили об остановке движения поездов. В видео, размещенных в соцетях, заметно, как по улицам плывут машины, в некоторых местах дома частично рушатся.

Многие из уже найденных 42 тел были обнаружены только после того, как паводковые воды снова начали отступать.

Фото: EPA

Немецкая метеорологическая служба сообщила, что количество осадков ослабнет в четверг, 15 июля, при этом отметила, что все еще могут быть локальные штормы, а уровень воды на реках Мозель и Рейн продолжит повышаться в ближайшие часы.

Десятки людей ожидали спасения уже на крышах своих домов. Многие жители до сих пор числятся пропавшими без вести.

Фото: EPA

Для эвакуации власти использовали надувные лодки и вертолеты, а немецкая армия направила 200 военных для оказания помощи в спасательной операции.

Фото: EPA

«Есть люди погибшие, пропавшие без вести, многие все еще находятся в опасности», — пояснил премьер-министр федеральной земли Рейнланд-Пфальц Малу Дрейер региональному парламенту.

«Мы никогда не видели такой катастрофы. Это действительно ужасно», — сказал он.

В Хагене наводнением были разрушены несколько мостов. В полиции сообщили, что мост Ребеке через реку Волм полностью обрушился. У другого моста через реку обрушилась центральная балка, также пешеходный мост через Волм был снесен наводнением. По данным полиции, два других моста в центре города в четверг были закрыты для движения.

Из-за риска прорыва плотины в Штайнбахтальсперре в Северном Рейне-Вестфалии были эвакуированы два района Райнбаха.

По течению плывут мусор и автомобили. Местные жители вынуждены пережидать непогоду на крышах своих домов. Целые участки земли затоплены, многие места отрезаны от внешнего мира.

Фото: EPA

Наводнение в земле Северный Рейн-Вестфалия нанесло ущерб Христианско-демократическому союзу Германии (ХДС) в Берлине. Представитель ХДС сообщил, что с вечера среды из-за наводнения отключилась электроэнергия в Райнбахе, где располагались серверы партии. Из-за этого возникли проблемы с электронной почтой, также пострадал сайт ХДС.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что «потрясена катастрофой, которую так много людей вынуждены терпеть в районах наводнения»: «Мои соболезнования родным и близким погибших и пропавших без вести. Я от всего сердца благодарю многих неутомимых помощников и службы экстренной помощи», — сказала она. Меркель сейчас с государственным визитом в столице США Вашингтоне, округ Колумбия.

Фото: EPA

Вице-канцлер Германии Олаф Шольц выразил обеспокоенность ситуацией с наводнением: «Репортажи о наводнении шокируют. Сейчас речь идет о быстром предоставлении помощи. Я благодарю работников аварийных служб, которые рискуют своей жизнью. Мои мысли с пропавшими без вести, погибшими, их близкими и всеми, чьи дома были затоплены», — написал он в своем твиттере.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала помочь пострадавшим. «Я думаю о семьях жертв разрушительных наводнений в Бельгии, Германии, Люксембурге и Нидерландах, а также о тех, кто потерял свои дома», — написала она, добавив, что ЕС готов помочь.

Необычно сильные дожди также затопили на этой неделе северо-восток Франции. Были перекрыты несколько десятков дорог, деревья были повалены. Пожарные эвакуировали десятки людей из домов недалеко от границы с Люксембургом и Германией, а также в районе Марны.

По данным французской национальной метеорологической службы, за последние один или два дня в некоторых районах выпала двухмесячная норма осадков. Служба спрогнозировала новые ливни в четверг и выпустила предупреждения о наводнениях для 10 регионов.

Наталья Глухова

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