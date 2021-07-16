 

Транспортно-десантный корабль ВМС США «Юма» покинул Черное море

16.07.2021, 9:28, Новости дня
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Быстроходный транспортно-десантный корабль ВМС США «Юма» покинул Черное море, свидетельствуют данные портала Marine Traffic, который предоставляет информацию о движении судов.

Корабль прошел через Босфор и в настоящее время находится в Мраморном море, передает РИА «Новости».

Согласно Marine Traffic, судно направляется в сторону Средиземного моря.

Напомним, корабль вошел в Черное море 8 июля.



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