Люди с нарушениями обучаемости имеют восьмикратный риск смертности от COVID-19



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О том, что люди с синдромом Дауна очень уязвимы для коронавирусной инфекции, ученые сообщали еще в прошлом году. Исследование Оксфордского университета в первую волну пандемии показало, что такие пациенты в пять раз чаще попадают в больницу и у них в десять раз выше смертность. Специалисты считают, что причина в предрасположенности людей с синдромом Дауна к респираторным инфекциям из-за особенностей анатомии: крупный язык, маленькие челюсти, довольно большие миндалины и аденоиды наряду со слабым мышечным тонусом горла. Повышенному риску заражения и тяжелого течению способствуют и генетические особенности таких пациентов.

В новом исследовании впервые были проанализированы показатели госпитализации и смертности жителей Англии, которые включены в реестр пациентов с проблемами обучаемости, в том числе люди с синдромом Дауна и детским церебральным параличом. Ученые Оксфордского университета и Лондонской школы тропической медицины проанализировали более 17 миллионов медицинских карт с помощью онлайн-платформы OpenSafely. Из 90,3 тысячи взрослых людей, включенных в реестр, 538 человек были госпитализированы с COVID-19, 222 пациента скончались.

После корректировки данных с учетом пола, возраста и этнической принадлежности, ученые обнаружили, что в среднем риск госпитализации у людей с нарушениями обучаемости был в 5,3 раза выше по сравнению с пациентами, у которых нет таких заболеваний. Вероятность летального исхода — в 8,2 и раза выше.

Особенно шокировали исследователей показатели смертности среди людей с синдромом Дауна — вероятность умереть от COVID-19 у них в 36 раз превышает риски людей без этого этого диагноза.

«Это действительно сурово. Я была потрясена ростом смертности людей с нарушениями обучаемости, особенно людей с синдромом Дауна», — сообщила один из авторов исследования, профессор Ханна Купер.

Ученым пока не удалось определить точные причины этого явления, но предположили, что ключевыми факторами может быть низкий уровень медицинского обслуживания таких людей. Кроме того, многие из этих пациентов проживают в закрытых интернатах, где очень высок риск заражения. Нарушения иммунной системы и сердечные заболевания также способствуют осложнениям при COVID-19. Именно поэтому люди с нарушениями обучаемости должны иметь приоритетное право на вакцинацию, считают авторы исследования.