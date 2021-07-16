 

В Украине за сутки сделали рекордное число прививок от коронавируса, больше всего – вакциной Pfizer

16.07.2021, 9:16, Новости дня
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“Новый рекорд привитых за сутки. 117 376 человек вакцинировано против COVID-19 за сутки 15 июля 2021 года. Одну дозу получили 63 002 человека, полностью иммунизированы – 54 374 человека”, – говорится в сообщении.

Прививки в четверг делали 720 мобильных бригад, 1693 пункта и 49 центров вакцинации.

https://www.facebook.com/moz.ukr/posts/1898508576978905

Сутками ранее украинцам ввели почти 109 тыс. доз вакцин.

Специализированный портал Минздрава уточнил, что больше всего прививок сделали 15 июля в Киеве (23 577), меньше всего – в Луганской области (764).

“Всего с начала кампании по вакцинации сделано 3 899 890 прививок. Вакцинировано – 2 539 636 человек, из них получили первую дозу – 2 539 634 человека, завершили вакцинацию (получили две дозы) – 1 360 256 человек (из них два человека получили первую дозу за рубежом)”, – отметили в ведомстве.

По данным системы мониторинга Совета национальной безопасности и обороны, за последние сутки в Украине чаще прививали вакциной от Pfizer-BioNTech, было введено 65 030 доз препарата (большая часть как первая доза).

Контекст:

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen).

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля.

За первое полугодие 2021 года в Украину было поставлено 5,1 млн доз вакцин от коронавируса, сообщало Министерство финансов.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко обещал, что до конца 2021 года все желающие в стране смогут вакцинироваться против коронавируса. При этом за лето прививки “как минимум” и “гарантированно” получат 5 млн украинцев, прогнозировал глава Минздрава.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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