Академик РАН Намазова-Баранова призвала первыми вакцинировать людей с ожирением

Академик РАН Лейла Намазова-Баранова пояснила о необходимости в первую очередь вакцинировать людей с ожирением. Также в этот список попадают люди с пороками органов и онкологическими заболеваниями.

Именно из-за наличия серьёзных заболеваний и лишнего веса, который нагружает организм, таких людей требуется вакцинировать в приоритетном порядке. Также в список попадают все граждане с нарушением работы сердца, внутренних органов и плохим свёртыванием крови. Наличие генов тромбофилии также должно сопровождаться особым отношением из-за высокой группы риска таких людей перед коронавирусом.

Намазова-Баранова не упустила пациентов с дорогостоящей терапией. В их число входят те, кто вынужден проходить биологическое лечение от онкологических заболеваний, пишет интернет-издание «Слово и Дело».