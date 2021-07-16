 

Академик РАН Намазова-Баранова призвала первыми вакцинировать людей с ожирением

16.07.2021, 9:12, Разное
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Академик РАН Лейла Намазова-Баранова пояснила о необходимости в первую очередь вакцинировать людей с ожирением. Также в этот список попадают люди с пороками органов и онкологическими заболеваниями.
Именно из-за наличия серьёзных заболеваний и лишнего веса, который нагружает организм, таких людей требуется вакцинировать в приоритетном порядке. Также в список попадают все граждане с нарушением работы сердца, внутренних органов и плохим свёртыванием крови. Наличие генов тромбофилии также должно сопровождаться особым отношением из-за высокой группы риска таких людей перед коронавирусом.

Намазова-Баранова не упустила пациентов с дорогостоящей терапией. В их число входят те, кто вынужден проходить биологическое лечение от онкологических заболеваний, пишет интернет-издание «Слово и Дело».



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