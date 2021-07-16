Барецкий неоднозначно отреагировал на новость о смерти Петра Мамонова

Шоумен Стас Барецкий довольно неоднозначно отреагировал на новость о кончине Петра Мамонова. Он заявил, что основателя группы «Звуки Му» не успел получить признание публики.

Стас Барецкий и Петр Мамонов познакомились много лет назад на съемочной площадке музыкальной картины «Шапито-шоу». Первый заявил, что разочаровался в коллеге по цеху. Барецкий на площадке случайно повредил Мамонову палец. Тот начал кричать, что является великим артистом, который готовился к роли, а тут произошел такой инцидент. Шоумен не ожидал такого поворота событий. По словам Барецкого, настоящий рокер должен быть простым, а не демонстрировать пафос.

Барецкий считает, что Мамонова не успели признать при жизни. Журналисты старались обходить его персону стороной. Как актер он был великим, но выступать приходилось в небольших залах. Мамонова не замечали специально, хотя музыкант не славился политическими высказываниями. Барецкий убежден, что ему просто не дали раскрыть свой потенциал. Фильмы с участием Мамонова, шоумен считает гениальными.

Петра Мамонова не стало на 71-м году жизни. В последние недели он боролся с коронавирусом. Врачи поместили артиста под аппарат ИВЛ. Самостоятельно дышать музыкант так и не смог. Его похоронят на Троекуровском кладбище, пишет портал «Слово и дело».