Духовник МакSим рассказал новые подробности о состоянии здоровья певицы

Духовник певицы МакSим пояснил новые подробности о ее состоянии здоровья. Священнослужитель Лука считает, что артистку можно спасти только постоянными молитвами.

Состояние певицы МакSим по-прежнему оценивается врачами как тяжелое. Пока медики не видят положительных результатов лечения, а родственники не могут порадовать поклонников обнадеживающими новостями. Духовник считает, что важно продолжать усердно молиться и надеяться на чудо.

Уже месяц Марина Максимова находится в больнице, куда она попала с двусторонней полисегментарной пневмонией. Медики приняли решение о введении артистки в искусственную кому и подключении к аппарату ИВЛ. Позже исполнительницу хита «Знаешь ли ты» перевели на ЭКМО. При попытке отключить артистку от аппарата она не смогла дышать самостоятельно.

Примечательно, что перед госпитализацией МакSим делала несколько тестов на коронавирус, но все они показали отрицательный результат. Многие эксперты уверены, что с каждым днем шансы на полное выздоровление исполнительницы падают. По их мнению, если человек долго пребывает в состоянии искусственной комы, то у него есть большой риск умереть, пишет портал «Слово и дело».