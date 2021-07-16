Общество: Массовая вакцинация внесла вклад в победу в Великой Отечественной

Гигантские потери Красной армии во время Великой Отечественной могли бы быть еще больше – если бы не массовая вакцинация. Прямо во время войны советским медикам пришлось срочно разработать специальный препарат, защищающий военных сразу от семи опаснейших инфекционных болезней. Документы тех лет развенчивают популярные до сих пор мифы относительно заболеваемости в военных условиях.

В годы Великой Отечественной противником Красной Армии был не только немецкий вермахт, но и опасные микроорганизмы. Для эффективной борьбы с эпидемиями на фронте и в тылу была необходима вакцина, позволявшая прививать личный состав Красной Армии от нескольких болезней одновременно.

Советские войска получили такую защиту весной 1943 года, когда в СССР началась массовая вакцинация «поливакциной НИИСИ». Благодаря ней красноармейцы с одного укола становились практически невосприимчивыми к семи болезням разом.

На фронте не болели?

Бытует мнение, что на фронте красноармейцы практически не болели – по крайней мере, простудой. Хотя им приходилось часами находиться в холодной воде, сидеть в окопах и лежать в снегу, при этом якобы ни о какой простудных заболеваниях речь не шла, потому что во время стресса человеческий организм сопротивляется воздействию многих вирусов. Но это неправда, все эти мифы прямо опровергаются военными документами Великой Отечественной.

Осенне-весенний период – время наибольшей заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ), ангинной и гриппом. Во время войны советские солдаты, как и все люди, были подвержены таким болезням. К примеру, в ноябре 1944-го этот факт отмечался на 3-м Белорусском фронте. В своем приказе начштаба артиллерии фронта генерал-майор Барсуков прямо указал, что в связи наступившими холодами в артиллерийских частях увеличились случаи простудных заболеваний. Не были исключением и другие армии и фронта.

Считая ОРВИ и грипп угрозой боеспособности войск, советское командование принимало меры для борьбы с ними. В качестве профилактики на передовой уделялось внимание защите красноармейцев от холода и сырости: строились блиндажи с печками для обогрева солдат, где они отдыхали на соломенных матах, а также землянки для сушки мокрого обмундирования, обуви и портянок. Кроме того, командование требовало строить бани и обеспечивать бойцов горячей пищей и кипятком в неограниченном количестве.

Однако угрозу Красной Армии несла не только простуда. Существовал ряд куда более опасных заболеваний эпидемического характера, таких как брюшной тиф, холера, дизентерия, которых сушкой портянок и раздачей кипятка было не победить.

Прививки для красноармейцев

Профилактика желудочно-кишечных инфекций предусматривала целую систему санитарных мер: очистка территорий, занятых войсками, оздоровление источников водоснабжения, борьба с мухами, содержание в чистоте мест хранения и приготовления пищи. Кроме того, командование старалось повысить сознательность красноармейцев, призывая их соблюдать личную гигиену: мыть руки перед едой и не пить воду из болот, канав, рек, озер и загрязненных колодцев на марше в походе.

Другой важной мерой предотвращения эпидемий были профилактические прививки. Еще в довоенное время личный состав Красной Армии прививался от брюшного тифа, паратифа А и В и столбняка путем трех уколов, делавшихся красноармейцам. А против дизентерии бойцам приходилось пить таблетки в течении трех дней и также делать три прививки за месяц против холеры.

Такой способ предупреждения инфекционных заболеваний был очень сложным и неосуществимым в боевой обстановке. Во время войны требовался более быстрый метод вакцинации, чем проведение троекратных прививок. Выход из ситуации был найден весной 1943 года, когда в действующую армию стала поступать «поливакцина НИИСИ», разработанная советскими микробиологами из Научно-исследовательского испытательного санитарного института Красной Армии.

Семерых одним махом

В 1941 году научные сотрудники НИИСИ Нина Гефен и Николай Александров работали над проблемой массовой активной иммунизации личного состава Красной Армии. Их целью было создание вакцины, чтобы прививать солдат одним уколом от нескольких желудочно-кишечных заболеваний. Своим кропотливым трудом Гефен и Александров первыми в мире доказали возможность получить хороший иммунизирующий эффект однократной прививкой вакцины от брюшного тифа, паратифов А и В, двух видов дизентерий, холеры и столбняка. Созданный ими препарат получил название «Поливакцина НИИСИ».

Добившись желаемого результата, Гефен и Александров продолжили изучать поливакцину в течении 1941-го, проведя опыты на большом количестве морских свинок и белых мышей. Исследования показали, что привитые животные устойчиво перенесли даже несколько смертельных доз микробов указанных инфекций, тогда как непривитые погибали и от одной.

Успех стал основанием для испытания нового препарата на людях, которое выявило, что поствакцинальные реакции и осложнения после укола «Поливакциной НИИСИ» не особо отличались от ранее применимых вакцин, а ее эффективность в противостоянии заразе оказалось выше. К апрелю 1942 года количество привитых поливакциной превысило 10 тысяч человек. Наблюдение за ними выявило, что благодаря вакцинации заболевания желудочно-кишечными инфекциями в этой группе снизились. В результате в 1942-м институт им. Мечникова начал массовое производство «поливакцины НИИСИ» с расчетом выпуска нескольких миллионов доз в год.

Приказ на «уколы»

Упорный труд советских ученых позволил советскому командованию начать новый этап массовой иммунизации на фронте. 14 февраля 1943-го появился приказ НКО № 169, в котором начальник тыла Красной Армии генерал Хрулев распорядился произвести прививки «поливакциной НИИСИ» всему личному составу Красной Армии в период 1 апреля – 15 мая 1943 года. Этот документ стал основанием для всех последующих распоряжений на вакцинацию в действующей армии на протяжении всей войны.

Разумеется, начало широкого использования поливакцины сопровождалось наблюдением за ее эффективностью и побочными явлениями. К примеру, 22 февраля 1944-го главный эпидемиолог 2-го Прибалтийского фронта полковник Холодовский писал о «Поливакцине НИИСИ» следующее: «Люди привитые этой вакциной путем однократной инъекции под кожу, в дозе 2 см3 через 45 дней после первичной вакцинации становятся невосприимчивыми к холере, брюшному тифу, паратифам, несколько меньше к дизентерии и столбняку».

Он же отметил, что длительность сохранения иммунитета после вакцинации исчисляется шестью-восьмью месяцами. Поэтому для обеспечения в войсках круглогодичного иммунитета против перечисленных инфекций личный состав войск необходимо прививать два раза в год, то есть делать каждому красноармейцу один укол в полгода.

Всем привитым в красноармейские книжки и в удостоверения личности офицеров вносилась запись о дате первичного введения вакцины или ревакцинации, а в документах санслужбы велись их списки.

«Поливакцина НИИСИ» была противопоказана людям с заболеванием почек, пороком сердца, диабетом и при открытых формах туберкулеза. И уж строго запрещено было ее колоть женщинам на второй стадии беременности и во время кормления грудью. Кроме того, новый препарат не был лишен других недостатков. Полковник Холодовский справедливо отметил, что поливакцина не давала полной защиты от дизентерии. Послевоенные эпидемиологические исследования, проведенные в 1952 году, подтвердили это, показав недостаточную активность в ней дизентерийного антигена.

Однако, несмотря на недостатки, «поливакцина НИИСИ» имела преимущество по сравнению с другими препаратами, применявшимися ранее в Красной Армии. Она оправдала себя в суровых условиях Великой Отечественной, так как была эффективной при однократном введении, тогда как прежняя трехкратная вакцинация в условиях маневренной войны была невозможной. Еще одним плюсом поливакцины стала ее малая реактогенность, позволявшая военнослужащему выполнять свои обязанности сразу же после прививки.

Проблемы вакцинации

Как свидетельствуют военные документы, вакцинация красноармейцев в основном проводилась между боями, с обязательным предварительным посещении бани и выдачи чистого белья. Чтобы привить поливакциной личный состав одной стрелковой дивизии требовалось не более 20 дней. Но не все бойцы и командиры проявляли сознательность, порой игнорируя «приказы на уколы». Так, в марте 1945-го, несмотря на распоряжение командующего 2-й гвардейской танковой армии о вакцинации ее штаба, на прививку в срок не явились не только солдаты роты охраны, но и офицеры оперативного и разведывательного отделов штаба армии. В результате командарм обязал их начальников под личную ответственность обеспечить явку подчиненных в медпункт.

Другой проблемой процесса вакцинации могло быть недоверие к медикам, так как имелись примеры, когда прививки проводились в антисанитарных условиях.

К примеру, еще в апреле 1942-го в 46-й армии произошел неприятный инцидент, когда врач вводил вакцину одной нестерилизованной иглой, что привело к заражению крови у нескольких человек и их смерти. Но командование сурово карало медработников за такую халатность и медицинскую безграмотность. Доктор был отдан под трибунал.

Впрочем, несмотря на имевшиеся проблемы, с 1943 года вакцинация от желудочно-кишечных инфекций стандартно проводилась два раза в год – осенью и весной. Всего же за годы войны в плановом порядке и по эпидемическим показаниям в действующей армии «поливакциной НИИСИ» было проведено более 30 миллионов прививок. Если учесть количество прививок от других болезней, счет которых также шел на десятки миллионов, то перед нами раскроется весь масштаб битвы с инфекциями в 1941-45 годах. Победа над ними – как и в целом победа в Великой Отечественной – была одержана в том числе благодаря достижениям специалистов советского военного и гражданского здравоохранения.

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