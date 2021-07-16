 

Глава ВОЗ Гебреисус не отрицает возможную утечку коронавируса из лаборатории

16.07.2021, 8:18, Разное
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Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус не стал отрицать вариант развития событий, при котором коронавирус создали в одной из лабораторий в Китае. Подобная утечка, как отметил эксперт, вполне вероятна.
Причина такого мнения заключается в предыдущем опыте самого Гебреисуса. Он объяснил, что сам когда-то работал в лаборатории. «В них иногда случаются инциденты», подчеркнул глава Всемирной организации здравоохранения. Таким образом он не исключил теоретически возможное искусственное происхождение коронавируса.

Изначально ВОЗ исключила возможность появления нового вируса в лаборатории. Теперь же представители организации пересмотрели своё решение и настаивают на открытом расследовании вопроса возможной утечки коронавируса из Китая, пишет интернет-издание «Слово и Дело».



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