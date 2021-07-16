 

Ученый объяснил рост заболеваемости коронавирусом в России

16.07.2021, 7:38, Новости дня
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Рост заболеваемости COVID-19 в РФ связан со сменой доминирующего штамма коронавируса, сообщил замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

«В настоящее время в мире и РФ в том числе сохраняется напряженная эпидемиологическая ситуация, обусловленная сменой разных геновариантов коронавируса. Каждая смена доминирующего геноварианта, как правило, сопровождается повышением заболеваемости. Как раз сейчас мы и переживаем этот этап», – передает ТАСС слова Горелова.

По его словам, уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией в РФ будет оставаться высоким еще на протяжении месяца-полутора после достижения максимальных значений по суточному числу заразившихся. Горелов добавил, что лишь затем начнется постепенное снижение заболеваемости. «Насколько уверенно мы будем к этому идти, зависит от нашей приверженности соблюдению санитарных правил и вакцинации», – отметил он.

В среду Горелов сообщил, что рост заболеваемости коронавирусной инфекцией в РФ в настоящее время наблюдается в регионах, раньше прирост случаев заражения приходился главным образом на Москву и Петербург.



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