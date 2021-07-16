 

В Киеве обвинили Меркель в сдаче интересов Украины

16.07.2021, 7:38, Новости дня
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Канцлер Германии Ангела Меркель «сдала интересы» Украины в пользу России, сообщил советник делегации Киева в Трехсторонней контактной группе, внештатный советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович.

По его словам, визит украинского лидера Владимира Зеленского в Германию и его переговоры с канцлером оказались безрезультатными. «А не принесли (результатов – прим. ВЗГЛЯД) потому, что госпожа Меркель семь лет держалась, но в конце концов все-таки немного сдала украинские интересы в пользу России», – передает РИА «Новости» слова Арестовича.

По утверждению советника, Зеленский не нашел «общего языка» с Меркель по целому ряду вопросов, включая достройку газопровода «Северный поток – 2» и выполнение «формулы Штайнмайера». «Вежливые заявления во время пресс-конференции – это просто чтобы не ссориться», – добавил Арестович, назвав при этом канцлера «уходящим политиком».

Он также выразил мнение, что западные страны обеспокоены ростом влияния Китая и готовы договариваться с Россией. «Я так понимаю, что немцы называют это защитой немецких национальных интересов. <…> Цена может быть тяжелой для Украины, даже в окружении (президента США Джо) Байдена есть такие люди», – заключил советник.

Напомним, канцлер Германии Ангела Меркель в ответ на предложение Зеленского заявила, что транзит газа через Украину может быть предметом переговоров «нормандской четверки», но не является частью процесса урегулирования конфликта в Донбассе.

В свою очередь первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров выразил мнение, что попытка увязать «Северный поток – 2» с нормандским форматом говорит о том, «что у Зеленского с головой не все в порядке».

Позже президент РФ Владимир Путин заверил, что РФ будет выполнять взятые на себя обязательства по транзиту газа через Украину. При этом он призвал не связывать вопрос транзита газа и другие газовые вопросы с переговорами в нормандском формате.



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