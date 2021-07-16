России нельзя позволять использовать энергию в качестве оружия – Байден о “Северном потоке – 2”

Речь об этом шла в связи со строительством газопровода “Северный поток – 2”.

“Мы вместе и будем продолжать совместно защищать наших союзников на восточном фланге по НАТО от российской агрессии. И хотя я еще раз повторил свою озабоченность по поводу “Северного потока – 2″, канцлер Меркель и я абсолютно едины в нашем убеждении, что России нельзя позволять использовать энергию в качестве оружия для принуждения или угрозы для своих соседей”, – сказал Байден.

На вопрос немецкой прессы, почему он допустил, что газопровод намерены ввести в эксплуатацию, Байден ответил, что к тому времени, как он стал президентом, “Северный поток – 2” был завершен уже на 90 процентов, и “вводить санкции, похоже, не имело никакого смысла”.

“Было разумнее работать с канцлером, чтобы выяснить, как она поступит, в зависимости от того, пыталась ли Россия каким-либо образом шантажировать Украину. Канцлер и я попросили наши команды подумать о практических мерах, которые мы могли бы предпринять совместно, и о том, действительно ли энергетическая безопасность Европы или Украины укрепляется или ослабляется действиями России”, – объяснил глава Белого дома.

Байден подчеркнул, что его мнение о газопроводе “известно уже давно”.

Контекст:

Газопровод “Северный поток – 2” строят по дну Балтийского моря, он должен связать Россию с Германией. В связи с этим проектом транзит газа через Украину может оказаться под угрозой. В феврале 2021 года в “Газпроме” заявляли, что намерены ввести “Северный поток – 2” в эксплуатацию в этом году. Президент РФ Владимир Путин 4 июня сообщал о завершении работ по прокладке труб первой нитки газопровода.

Исполнительный директор компании – оператора газопровода Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг 11 июля заявлял об окончании строительных работ до конца августа. По его словам, “Северный поток – 2” достроен на 98%.

Власти США, Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают “Северный поток – 2” угрозой для энергетической безопасности Европы. Германия настаивает на завершении строительства.

Администрация Байдена выступала против строительства газопровода, однако в конце мая Байден назвал “контрпродуктивным с точки зрения наших европейских отношений” введение новых санкций против “Северного потока – 2”, поскольку газопровод “практически закончен”.

18 мая издание Axios написало, что США не будут вводить санкции в отношении оператора строительства газопровода – компании Nord Stream 2 AG. Глава МИД Германии Хайко Маас 19 мая это подтвердил. 21 мая Соединенные Штаты включили в санкционный список 13 российских судов, две компании и одно учреждение, связанные со строительством газопровода, но Nord Stream 2 AG в списке нет.

Советник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан 20 июня заявил, что США продолжат вводить санкции против российских компаний, участвующих в строительстве “Северного потока – 2”. В РФ это назвали “бегом с препятствиями по карусели”.

Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что считает “Северный поток – 2” оружием России и в качестве компенсаций за его запуск Украина хочет гарантий безопасности и возвращения оккупированных территорий.

В Офисе президента заявляли, что шансы остановить “Северный поток – 2” все еще есть, а спекуляции на тему, что он уже почти готов, преувеличены.

12 июня Меркель встречалась с Байденом в Великобритании на полях саммита “Большой семерки”. Канцлер ФРГ во время общения с журналистами рассказала, что обсудила с главой Белого дома ряд вопросов, среди которых – строительство “Северного потока – 2”. Она отметила, что разговор был конструктивным, пишет Stern. Для Байдена и Меркель, по словам самой Меркель, “жизненно важно”, чтобы Украина не потеряла транзит российского газа.

Представитель Белого дома заявлял 14 июля, что Байден и Меркель на встрече в Вашингтоне обсудят вопрос “Северного потока – 2”, но официальных заявлений по поводу газопровода делать не будут.

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