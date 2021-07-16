 

России нельзя позволять использовать энергию в качестве оружия – Байден о “Северном потоке – 2”

16.07.2021, 7:26, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Речь об этом шла в связи со строительством газопровода “Северный поток – 2”.

“Мы вместе и будем продолжать совместно защищать наших союзников на восточном фланге по НАТО от российской агрессии. И хотя я еще раз повторил свою озабоченность по поводу “Северного потока – 2″, канцлер Меркель и я абсолютно едины в нашем убеждении, что России нельзя позволять использовать энергию в качестве оружия для принуждения или угрозы для своих соседей”, – сказал Байден.

На вопрос немецкой прессы, почему он допустил, что газопровод намерены ввести в эксплуатацию, Байден ответил, что к тому времени, как он стал президентом, “Северный поток – 2” был завершен уже на 90 процентов, и “вводить санкции, похоже, не имело никакого смысла”.

“Было разумнее работать с канцлером, чтобы выяснить, как она поступит, в зависимости от того, пыталась ли Россия каким-либо образом шантажировать Украину. Канцлер и я попросили наши команды подумать о практических мерах, которые мы могли бы предпринять совместно, и о том, действительно ли энергетическая безопасность Европы или Украины укрепляется или ослабляется действиями России”, – объяснил глава Белого дома.

Байден подчеркнул, что его мнение о газопроводе “известно уже давно”.

Контекст:

Газопровод “Северный поток – 2” строят по дну Балтийского моря, он должен связать Россию с Германией. В связи с этим проектом транзит газа через Украину может оказаться под угрозой. В феврале 2021 года в “Газпроме” заявляли, что намерены ввести “Северный поток – 2” в эксплуатацию в этом году. Президент РФ Владимир Путин 4 июня сообщал о завершении работ по прокладке труб первой нитки газопровода.

Исполнительный директор компании – оператора газопровода Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг 11 июля заявлял об окончании строительных работ до конца августа. По его словам, “Северный поток – 2” достроен на 98%.

Власти США, Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают “Северный поток – 2” угрозой для энергетической безопасности Европы. Германия настаивает на завершении строительства.

Администрация Байдена выступала против строительства газопровода, однако в конце мая Байден назвал “контрпродуктивным с точки зрения наших европейских отношений” введение новых санкций против “Северного потока – 2”, поскольку газопровод “практически закончен”.

18 мая издание Axios написало, что США не будут вводить санкции в отношении оператора строительства газопровода – компании Nord Stream 2 AG. Глава МИД Германии Хайко Маас 19 мая это подтвердил. 21 мая Соединенные Штаты включили в санкционный список 13 российских судов, две компании и одно учреждение, связанные со строительством газопровода, но Nord Stream 2 AG в списке нет.

Советник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан 20 июня заявил, что США продолжат вводить санкции против российских компаний, участвующих в строительстве “Северного потока – 2”. В РФ это назвали “бегом с препятствиями по карусели”.

Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что считает “Северный поток – 2” оружием России и в качестве компенсаций за его запуск Украина хочет гарантий безопасности и возвращения оккупированных территорий.

В Офисе президента заявляли, что шансы остановить “Северный поток – 2” все еще есть, а спекуляции на тему, что он уже почти готов, преувеличены.

12 июня Меркель встречалась с Байденом в Великобритании на полях саммита “Большой семерки”. Канцлер ФРГ во время общения с журналистами рассказала, что обсудила с главой Белого дома ряд вопросов, среди которых – строительство “Северного потока – 2”. Она отметила, что разговор был конструктивным, пишет Stern. Для Байдена и Меркель, по словам самой Меркель, “жизненно важно”, чтобы Украина не потеряла транзит российского газа.

Представитель Белого дома заявлял 14 июля, что Байден и Меркель на встрече в Вашингтоне обсудят вопрос “Северного потока – 2”, но официальных заявлений по поводу газопровода делать не будут.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

03.01 / В храме ответили на обвинения в продаже пенсионерке макарон вместо свечей

07.01 / Он ей – пять машин, она ему – картины. Кардашян и Уэст накануне решения о разводе обменялись дорогими подарками – СМИ

27.05 / Курс биткоина обвалился ниже $40 тыс.

17.10 / СМИ показали фото подозреваемого в убийстве учителя во Франции

03.05 / Умные часы Apple Watch Series 7 получат поддержку мониторинга уровня сахара в крови

24.12 / Зеленская: Мы долго сопротивлялись, но все равно пришлось переехать на госдачу

22.05 / France Info – кубинский парадокс — с пандемией справились, а в аптеках не хватает жизненно важных лекарств

23.07 / Названы сроки создания арктической версии вертолета Ми-26Т2В

27.05 / В Украине за время эпидемии COVID-19 умерло более 50 тыс. человек

07.02 / Байден решил отказаться от политики Трампа в отношении Китая

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика