Меркель пообещала “активные действия” в случае, если Россия прекратит транзит газа через Украину

“Мы говорили о России и Украине и, в этом контексте, о “Северном потоке – 2″. Мы пришли к разным оценкам того, что влечет за собой этот проект. Но позвольте мне сказать очень четко: наша идея заключается и остается в том, чтобы Украина оставалась транзитной страной для природного газа; что Украина, как и любая другая страна в мире, имеет право на территориальный суверенитет, поэтому мы вовлечены и продолжаем участвовать в Минском процессе. Мы будем активно действовать, если Россия не будет уважать это право Украины, которое она имеет как транзитная страна”, – сказала глава немецкого правительства.

Она подчеркнула, что “Северный поток – 2” является “дополнительным проектом, а не проектом, призванным заменить транзит через Украину”.

Отвечая на вопрос немецкого журналиста, какие действия может предпринять Берлин в случае, если Р прервет транзит через Украину, канцлер напомнила о договоре, который гарантирует транзит газа через Украину до 2023 года.

“Газовый контракт, а затем и поставки газа должны быть возможны. […] Если этого не произойдет, в нашем распоряжении будет ряд инструментов, которые не обязательно на немецкой стороне, а на европейской стороне. Например, санкции относительно Крыма и за нарушение Минского договора показали, что в нашем распоряжении есть эти санкции, эти инструменты . У нас есть возможности реагировать. Мы поддерживаем контакт с нашими европейскими друзьями по этому поводу”, – объяснила Меркель.

Она выразила надежду, что инструменты в отношении России из-за прекращения транзита газа через Украину использовать не придется.

Контекст:

На том же брифинге Байден заявил, что России нельзя позволять использовать энергетику в качестве оружия против своих соседей.

Газопровод “Северный поток – 2” строят по дну Балтийского моря, он должен связать Россию с Германией. В связи с этим проектом транзит газа через Украину может оказаться под угрозой. В феврале 2021 года в “Газпроме” заявляли, что намерены ввести “Северный поток – 2” в эксплуатацию в этом году. Президент РФ Владимир Путин 4 июня сообщал о завершении работ по прокладке труб первой нитки газопровода.

Исполнительный директор компании – оператора газопровода Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг 11 июля заявлял об окончании строительных работ до конца августа. По его словам, “Северный поток – 2” достроен на 98%.

Власти США, Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают “Северный поток – 2” угрозой для энергетической безопасности Европы. Германия настаивает на завершении строительства.

Администрация Байдена выступала против строительства газопровода, однако в конце мая Байден назвал “контрпродуктивным с точки зрения наших европейских отношений” введение новых санкций против “Северного потока – 2”, поскольку газопровод “практически закончен”.

18 мая издание Axios написало, что США не будут вводить санкции в отношении оператора строительства газопровода – компании Nord Stream 2 AG. Глава МИД Германии Хайко Маас 19 мая это подтвердил. 21 мая Соединенные Штаты включили в санкционный список 13 российских судов, две компании и одно учреждение, связанные со строительством газопровода, но Nord Stream 2 AG в списке нет.

Советник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан 20 июня заявил, что США продолжат вводить санкции против российских компаний, участвующих в строительстве “Северного потока – 2”. В РФ это назвали “бегом с препятствиями по карусели”.

Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что считает “Северный поток – 2” оружием России и в качестве компенсаций за его запуск Украина хочет гарантий безопасности и возвращения оккупированных территорий.

В Офисе президента заявляли, что шансы остановить “Северный поток – 2” все еще есть, а спекуляции на тему, что он уже почти готов, преувеличены.

12 июня Меркель встречалась с Байденом в Великобритании на полях саммита “Большой семерки”. Канцлер ФРГ во время общения с журналистами рассказала, что обсудила с главой Белого дома ряд вопросов, среди которых – строительство “Северного потока – 2”. Она отметила, что разговор был конструктивным, пишет Stern. Для Байдена и Меркель, по словам самой Меркель, “жизненно важно”, чтобы Украина не потеряла транзит российского газа.

Представитель Белого дома заявлял 14 июля, что Байден и Меркель на встрече в Вашингтоне обсудят вопрос “Северного потока – 2”, но официальных заявлений по поводу газопровода делать не будут.

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