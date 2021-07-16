15 июля на Донбассе в результате обстрелов боевиков пострадали пять украинских военнослужащих – штаб ООС

“15 июля в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано восемь нарушений режима прекращения огня. […] В результате вражеских обстрелов трое военных получили ранения, двое – боевое травмирования. Воины находятся в лечебных учреждениях. Состояние одного защитника – тяжелое, других – удовлетворительное”, – говорится в сообщении.

В четверг боевики стреляли в районе населенных пунктов Причепиловка (из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов), Новоалександровка (из противотанковых ракетных комплексов), Нью-Йорк (из артиллерийских систем калибра 122 мм и минометов калибра 82 мм и 120 мм), Широкино (из минометов калибра 120 мм), Песчаное (из стрелкового оружия), Марьинка (из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия).

“На обстрелы противника наши военные открывали огонь. Кроме того, в Луганской области был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа “Орлан-10″ с пересечением линии разграничения”, – отметили в пресс-центре.

По данным штаба ООС, 16 июля по состоянию на 7.00 боевики огневой активности еще не проявляли, но в Луганской области снова летал их беспилотник.

“Украинские военнослужащие контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня”, – подчеркнули в пресс-центре.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным ООН, с 14 апреля 2014-го по 30 июня 2021 года в результате конфликта на Донбассе погибли 3901 гражданское лицо, около 4,2 тыс. украинских военных и примерно 5,8 тыс. – боевиков.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

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