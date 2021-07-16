 

Вести – на Украине испортили почти 10 тысяч доз вакцины Pfizer

16.07.2021, 7:20, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В Харькове выявили нарушения холодовой цепи транспортировки препаратов Pfizer. Как пишут «Вести», вместо заявленного компанией-производителем температурного режима от -60 до -80 °С в двух контейнерах температура была 12,6 °С. Всего испорченными оказались 9360 доз вакцины.


Reuters

В Харькове выявили нарушения холодовой цепи транспортировки 9360 доз препарата Comirnaty/Pfizer. Как пишут «Вести», вместо заявленного компанией-производителем температурного режима от -60 до -80 °С в двух контейнерах температура была 12,6 °С. 

Как рассказали на предприятии «Укрмедпостач» на странице в Facebook, всего перевозили 21 600 доз вакцины. Испорченный препарат переместили в карантин и после вернули.

В Национальной медицинской палате отметили, что на Украине около 38 тыс. доз Pfizer доставлялись с нарушениями температурного режима. В украинском Минздраве пока не прокомментировали произошедшее.

 



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

30.04 / Патрушев и Салливан обсудили возможную встречу Путина и Байдена

29.03 / «Клинический эксперимент» — рок-концерт в Барселоне посетило 5 тысяч зрителей

21.10 / Захватчик банка в Грузии освободил еще одного заложника

22.02 / “Фоточка, а на ней красоточка”. Dorofeeva широко развела ноги перед камерой

21.06 / Пушков отреагировал на угрозы введения новых санкций со стороны США

09.03 / Раскрыты изображения нового Peugeot 308

13.06 / “Стилист испортил такую барышню”, “Вас пчелы покусали?” Никитюк опубликовала забавное фото

09.09 / Названы сроки наступления «бархатного сезона» на курортах России

16.04 / Bloomberg – США и РФ намерены свести к минимуму ущерб от новых санкций

23.04 / Глава Евросовета созывает саммит Евросоюза, чтобы обсудить COVID-19, климат и Россию

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика