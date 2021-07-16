 

Euronews – Ницца вспоминает жертв теракта на Английской набережной

16.07.2021, 7:20, Новости дня
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Пять лет назад в разгар празднований Дня взятия Бастилии террорист на грузовике начал давить толпу на набережной Ниццы, в результате 86 семей лишились родных и близких. В печальную годовщину на памятной церемонии поимённо вспомнили жертв трагедии 2016 года и зажгли свечи. Но главной площадкой для воспоминаний уже второй год подряд становятся социальные сети в связи с санитарными ограничениями в пандемию, передаёт Euronews.

Пять лет скорби и памяти… В Ницце в присутствии представителей правительства поимённо вспомнили жертв трагедии 2016 года на Английской набережной. Тогда в разгар празднований Дня взятия Бастилии террорист на грузовике начал давить толпу.

14 июля, национальный праздник Франции, стал чёрным днем календаря для 86 семей погибших. Стефан Эрбс, вдовец, возглавляет ассоциацию «Набережная ангелов».

СТЕФАН ЭРБС, глава ассоциации «Набережная ангелов»: Я вспоминают тот тёплый, счастливый, праздничный вечер, который за считанные секунды превратился в хаос и ужас. 

Одна из этих свечей зажжена в память о его жене Рашель. Из-за коронавирусных ограничений церемония прошла с малым числом участников. Главной площадкой памяти вот уже второй год подряд становятся социальные сети. 

Дата выхода в эфир 15 июля 2021 года. 



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