Das Erste – встреча Меркель и Байдена будет гармоничной, но не решит вопрос «Северного потока — 2»

Американский президент Джо Байден сегодня встречается с Ангелой Меркель в Вашингтоне, несмотря на то что ей недолго осталось занимать пост канцлера, отмечает Das Erste. По мнению корреспондента телеканала, на встрече будет сделано множество «гармоничных» снимков, однако по меньшей мере один вопрос может вызвать затруднения. Речь идёт о споре по поводу газопровода «Северный поток — 2», разрешить который США и Германии сегодня вряд ли удастся.

Когда с канцлером Меркель заговаривали о Трампе, молчать ей всегда удавалось хорошо. Я бы сказал, что отношение канцлера к бывшему американскому президенту Трампу идеально передаёт этот снимок, не так ли? Споры велись не только по поводу денежного вклада Германии в НАТО, оба лидера просто не были на одной волне.

Совершенно иначе ситуация обстоит с новым президентом Джо Байденом. Его Меркель знает ещё с тех пор, как он был вице-президентом, и на саммите G7 в Корнуолле несколько недель назад они неплохо поладили. Затем при первой же возможности последовало приглашение в Вашингтон. Это последняя большая зарубежная поездка Ангелы Меркель на посту федерального канцлера. Она скоро приземлится в США. Керстин Кляйн с нами на прямой связи из Вашингтона. Будет ли это в самом деле такое гармоничное мероприятие, как все ожидают?

КЕРСТИН КЛЯЙН, корреспондент Das Erste: Точно будет много прекрасных и гармоничных кадров. Ангела Меркель встречается не только с Джо Байденом. Первой она с утра встретится с Камалой Харрис, вице-президентом, для совместного завтрака. После этого состоится встреча и разговор с Джо Байденом в Овальном кабинете в Белом доме, а вечером — совместный ужин с участием супругов. Там будет очень много гармоничных кадров. Интересно также то, что Джо Байден ещё раз принимает у себя Ангелу Меркель, хотя ей осталось недолго занимать свой пост. Это показывает, с одной стороны, значение Германии как по-прежнему важного союзника. Однако, по моему мнению, это также показывает, какую позицию представит Джо Байден в отношении Ангелы Меркель или ещё раз сформулирует в ходе этого визита.

Однако при всей гармонии — какие темы всё-таки могут вызвать затруднения?

КЕРСТИН КЛЯЙН: Большой спорный момент, конечно, представляет собой газопровод через Балтийское море «Северный поток — 2». Джо Байден — известный противник этого проекта. Несмотря на это, в мае он отказался вводить новые санкции в этой связи. За это его активно критиковали на внутриполитическом уровне. В этом вопросе можно исходить из того, что обе стороны — и США, и Германия — хотели бы его уладить. Сделать это до сих пор, очевидно, не удалось. Удастся ли это завтра на встрече — это можно, по меньшей мере, поставить под вопрос. Ангела Меркель в начале недели сама способствовала снижению ожиданий в том, что касается этой темы.

Это была Керстин Кляйн из Вашингтона, большое спасибо.

Дата выхода в эфир 15 июля 2021 года.