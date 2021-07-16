 

Керри: Путин озвучил целый ряд очень позитивных идей по климату

16.07.2021, 6:44, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

США «тщательно изучат» идеи российского президента Владимира Путина по климатической повестке, сообщил спецпосланник президента США по вопросам климата Джон Керри, отметив, что эти идеи очень позитивны.

«У него был целый ряд предложений о возможном сотрудничестве», – сообщил Керри в интервью газете «Коммерсант».

По его словам, Путин, к примеру, предложил сотрудничать в рамках сбора информации при помощи спутников, что может дать сведения по выбросам парниковых газов.

«Это была его идея. И я думаю, что это очень хорошая идея, которую мы должны очень тщательно изучить. Он упомянул о вариантах сотрудничества в области декарбонизации, технологиях лесоразведения, об особых подходах к выработанным на основе экологических требований решениям и так далее. В общем президент Путин озвучил целый ряд очень позитивных идей», – отметил Керри.

Как рассказал Керри, российский лидер очень четко подтвердил то, о чем говорил на саммите по климату, и согласился с необходимостью действовать в течение периода 2020-2030 годов.

Ранее Госдеп США сообщил, что президент РФ Владимир Путин и находящийся в Москве спецпредставитель президента США по вопросам климата Джон Керри в телефонном разговоре подчеркнули важность совместной работы Вашингтона и Москвы над целым рядом климатических вопросов.

Накануне в Кремле сообщили, что президент РФ Владимир Путин и спецпредставитель лидера США по вопросам климата Джон Керри в телефонном разговоре обменялись мнениями о перспективах двустороннего природоохранного сотрудничества в Арктике. В Кремле также отметили необходимость диалога между Россией и США по климату.

Напомним, спецпредставитель президента США по вопросам климата Джон Керри с 12 по 15 июля находится с визитом в Москве. В понедельник он встретился с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Во вторник Керри провел встречу с советником президента РФ по вопросам изменения климата Русланом Эдельгериевым.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

25.08 / Стало известно о попытках Цукерберга натравить Трампа на TikTok

10.07 / Нидерланды решили подать в ЕСПЧ на Россию по делу MH17

11.12 / ЦСКА проиграл загребскому «Динамо» в Лиге Европы

04.08 / Эксперт объяснила причины бегства Хуана Карлоса I из Испании

10.08 / Глава ПАСЕ отказался признать выборы в Белоруссии свободными и справедливыми

07.03 / Детей без билетов запретили высаживать из общественного транспорта

23.09 / Актера и режиссера Пускепалиса госпитализировали с коронавирусом

28.07 / Сотрудник Росгвардии найден мертвым в автомобиле в Ингушетии

16.06 / СМИ показали возможный интерфейс новой Windows

04.03 / Московская биржа открылась разнонаправленно

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика