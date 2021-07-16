Киев заявил о гибели в Донбассе за год 45 украинских военных

С начала действия дополнительных мер по усилению режима прекращения огня от 22 июля 2020 года в Донбассе погибли 45 украинских военных, сообщил постпред Украины при международных делегациях в Вене Евгений Цымбалюк.

На заседании постоянного совета ОБСЕ он отметил, что «на следующей неделе исполнится один год с момента вступления в силу дополнительных мер». По его словам, «этот период должен был стать прочной основой для дальнейшего прогресса в сфере безопасности». Цымбалюк утверждает, что с 22 июля 2020 года до 14 июля 2021 года, якобы присутствующие в Донбассе «российские вооруженные формирования» 1938 раз «нарушили режим прекращения огня». При этом в 464 случаях, по его версии, использовались «запрещенные минскими договоренностями вооружения».

Как утверждает Цымбалюк, «российские оккупационные войска 27 раз обстреляли жилые районы, было зафиксировано 100 случаев использования ими БПЛА и 44 случая дистанционного минирования, в том числе запрещенными противопехотными минами», передает «Укринформ».

При этом в ЛНР и ДНР также сообщают о постоянных нарушениях режима прекращения огня со стороны украинских силовиков, которые открывают огонь, в частности, и из запрещенных минскими договоренностями минометов, передает РИА «Новости».

Напомним, полпред РФ Борис Грызлов заявлял, что Киев осознанно заводит в тупик урегулирование конфликта в Донбассе и переговорный процесс минской Контактной группы. Украинские силы устраивают провокации у линии соприкосновения, в результате которых гибнут военные ДНР и ЛНР. РФ неоднократно подчеркивала, что является гарантом Минских соглашений, как Франция и Германия, а не стороной конфликта в Донбассе, как Украина, ДНР и ЛНР.